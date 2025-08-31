تیم دوبل برادران عالمیان نایب قهرمان مسابقات تنیس روی میز فیدر چک شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی رقابت های تنیس روی میز فیدر چک در بخش دونفره، امروز یکشنبه (۹ شهریور) میان ترکیب برادران عالمیان و تیم دوبل «یوتو آبه» و «سوتا نودا» از ژاپن برگزار شد. در این دیدار، تیم دوبل ایران برابر حریف خود متحمل شکست ٣ به یک شد و عنوان نایب قهرمانی این رقابت ها را از آن خود کرد.

این اولین مدال تاریخ تنیس روی میز ایران در بخش دوبل رده سنی بزرگسالان به حساب می آید.

عملکرد تیم دوبل نوشاد و نیما عالمیان در رقابت های تنیس روی میز فیدر چک به این شرح است:

جدول ۳۲ تیمی

* تیم دوبل برادران عالمیان ۳ - ترکیب «پورتو کالیس» و «دوتا» از هند صفر

جدول ۱۶ تیمی

* تیم دوبل برادران عالمیان ۳ - ترکیب «جاکوب» و «الکساندر» از اسلواکی صفر

جدول ۸ تیمی

* تیم دوبل برادران عالمیان ۳ - ترکیب «لاس هراس» و «لیلو» از اسپانیا ۲

مرحله نیمه نهایی

* تیم دوبل برادران عالمیان ۳ - ترکیب «کاواکامی» و «یوشیاما» از ژاپن یک

فینال

* تیم دوبل برادران عالمیان یک - ترکیب «یوتو آبه» و «سوتا نودا» از ژاپن ٣

مسابقات تنیس روی میز فیدر چک که از ۶ شهریور آغاز شد روز دوشنبه (۱۰ شهریور) با تعیین قهرمان و نایب قهرمان بخش انفرادی به پایان می رسد. ایران با ۵ ورزشکار در این مسابقات شرکت داشت. در بخش انفرادی نیما عالمیان و بنیامین فرجی به ترتیب در جدول ۱۶ و ۳۲ نفره به کار خود پایان دادند. امیرمهدی کشاورزی و محمد جواد سهرابی هم پیش از این مراحل حذف شدند. نوشاد عالمیان هم فینالیست شده است.