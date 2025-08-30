نوشاد عالمیان تنها بازمانده تنیس روی میز ایران در مسابقات فیدر چک

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای انفرادی رقابت های تنیس روی میز فیدر چک با برگزاری دیدارهای مرحله یک هشتم (۱۶ نفره) پیگیری شد. در این مرحله از رقابت ها، نیما عالمیان که در مصاف با «سوتا نادو» از ژاپن ۳ به صفر شکست خورد. او که با غلبه بر «فین لو» بازیکن چینی الاصل استرالیا و نفر ۴۴ دنیا به این مرحله رسیده بود، با متحمل شدن این شکست صعود به جمع ۸ نفر برتر بازماند و حذف شد.

در دیگر دیدار مرحله یک هشتم نهایی رقابت های تنیس روی میز فیدر چک، نوشاد عالمیان موفق شد بنیامین فرجی را ۳ بر صفر شکست دهد. بدین ترتیب نوشاد عالمیان به جمع ۸ بازیکن برتر راه یافت و بنیامین فرجی همچون نیما عالمیان از دور رقابت ها کنار رفت.

مسابقات تنیس روی میز فیدر چک که از ۶ شهریور آغاز شد تا ۱۰ شهریور ادامه خواهد داشت. ایران با ۵ ورزشکار در این مسابقات شرکت دارد. امیرمهدی کشاورزی و محمد جواد سهرابی پیش از این حذف شدند.