برادران عالمیان در رنکینگ جهانی تنیس روی میز از هم دورتر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی تنیس روی میز رده بندی جدید بازیکنان این رشته را اعلام کرد. بر اساس این رده بندی، نوشاد عالمیان بدون تغییر جایگاه، در رده ۸۲ باقی مانده و همچنان بهترین بازیکن ایران در رنکینگ جهانی است.

برادر کوچکتر نوشاد عالمیان اما صعود داشته است. نیما عالمیان با ۲ پله صعود در رده ۱۶۳ ایستاده است اما از برادرش دورتر شده چراکه نوید شمس هم ۲ پله صعود کرده و بالاتر از نیما عالمیان قرار گرفته است.

در میان بازیکنان ایران و در بخش مردان، بنیامین فرجی بیشترین صعود را داشته است. او به واسطه حضور در جمع ۱۶ بازیکن کانتندر آلمانی، ۷ پله ارتقا داشته است.

در رنکینگ جهانی قبل، نوشاد عالمیان، بنیامین فرجی، نیما عالمیان و نوید شمس ترتیب بازیکنان ایرانی را تشکیل می دادند اما در رده بندی جدید این ترتیب به نوشاد عالمیان، بنیامین فرجی، نوید شمس و نیما عالمیان تغییر کرده است.

در بخش بانوان هم به جز مهشید اشتری، دیگر بازیکنان ایران صعود داشته اند.

جایگاه پینگ پنگ بازان ایران در رده بندی جدید فدراسیون جهانی به این شرح است:

بخش مردان

* نوشاد عالمیان: این بازیکن بدون تغییر جایگاه در رده ۸۲ ایستاده است

* بنیامین فرجی: این بازیکن با ۷ پله صعود در رده ۱۳۳ ایستاده است

* نوید شمس: این بازیکن با ۲ پله صعود در رده ۱۶۰ ایستاده است

* نیما عالمیان: این بازیکن با ۲ پله صعود در رده ۱۶۳ ایستاده است

* امیرحسین هدایی: این بازیکن با ۳ پله سقوط در رده ۲۴۸ ایستاده است

بخش زنان

* ندا شهسواری: این بازیکن با ۲ پله صعود در رده ۲۲۹ ایستاده است

* شیما صفایی: این بازیکن با ۲ پله صعود در رده ۲۸۳ ایستاده است

* مهشید اشتری: این بازیکن با یک پله سقوط در رده ۳۵۵ ایستاده است

* الینا رحیمی: این بازیکن با یک پله صعود در رده ۳۹۷ ایستاده است

* ستایش ایلوخانی: این بازیکن با یک پله صعود در رده ۳۹۹ ایستاده است