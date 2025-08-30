  1. ورزش
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۴۴

مدال برنز نوشاد عالمیان در مسابقات تنیس روی میز فیدر چک قطعی شد

نوشاد عالمیان با غلبه بر نماینده فرانسه و صعود به مرحله نیمه نهایی، مدال برنز خود در رقابت های فیدر چک را قطعی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات انفرادی فیدر چک، نوشاد عالمیان کاپیتان تیم ملی کشورمان در مصاف با ژو سفرید از فرانسه با حساب ۳ بر صفر پیروز شد و به نیمه نهایی صعود کرد.

عالمیان در گیم نخست ۱۱ بر ۹ به پیروزی رسید، بازی در گیم دوم با نتیجه ۱۲ بر ۱۰ به سود کاپیتان تیم ملی ادامه یافت و در گیم سوم عالمیان قاطعانه ۱۱ بر ۵ به پیروزی دست یافت تا در مجموع با نتیجه ۳ بر صفر پیروز این مسابقه شود.

عالمیان فردا از ساعت ۱۲:۴۰ به وقت تهران به مصاف ولادیسلاو اورسو از رومانی خواهد رفت.

تیم دونفره نیما و نوشاد عالمیان نیز با پیروزی مقابل ژاپن فینالیست بخش دو نفره مسابقات فیدر چک می باشند.

کد خبر 6575171

برچسب‌ها

