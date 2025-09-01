  1. استانها
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۲

جشن معنوی نهم ربیع‌الاول در سنندج برگزار می‌شود

سنندج- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان گفت: جشن نهمین روز ماه ربیع‌الاول در مهدیه بزرگ سنندج با سخنرانی و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام سید محمد سادات در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برگزاری مراسم جشن نهم ماه ربیع در سنندج خبر داد و اظهار کرد: این آئین معنوی به مناسبت آغاز امامت و زعامت حضرت ولی عصر (عج) همراه با برنامه‌های متنوع فرهنگی و برپایی سفره کریمانه اهل بیت (ع) برگزار خواهد شد.

وی افزود: این مراسم شامگاه دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ همزمان با اقامه نماز مغرب و عشا در مهدیه بزرگ سنندج واقع در بلوار شبلی برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان یادآور شد: در این آئین، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر صبوحی از اساتید برجسته مرکز تخصصی مهدویت قم به ایراد سخن خواهد پرداخت و کربلایی محسن جمشیدی نیز به مدیحه‌سرایی می‌پردازد.

حجت‌الاسلام سادات در پایان از عموم مردم ولایتمدار استان دعوت کرد تا با حضور در این مراسم معنوی، بر شور و شکوه جشن نهم ربیع بیفزایند.

