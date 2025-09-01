شهر کرمان برای جلوگیری از شیوع «پشه آئدس» آماده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ایرانمنش، با بیان اینکه موضوع بیماری‌های منتقل‌شده از «پشه آئدس» دارای اهمیت است و به گفته کارشناسان «پشه آئدس» زیست شهری دارد، گفت: ضرورت دارد که زیر مجموعه خدمات شهری شهرداری کرمان آموزش ببینند و در جریان خطرات احتمالی و تهدید این حشره برای جان انسان‌ها قرار گیرند.

وی افزود: هر مجموعه در حوزه کاری خود وظایفی را برعهده دارد و باید آن را درست انجام دهد تا شهر درگیر این آلودگی نشود؛ بنابراین، افراد مسئول محیط‌زیست شهری در سازمان‌ها، معاونان خدمات‌شهری شهرداری‌های مناطق پنج‌گانه و مسئولان فضای سبز باید نسبت به این موضوع حساس و دقیق باشند و تمام آب‌نماها در سطح پارک‌ها از نظر راکدبودن بررسی و در صورت لزوم تخلیه شوند.

وی، همچنین بر بررسی حوضچه‌ها و دریاچه‌ها در مناطق مختلف شهر، ازجمله پارک «شهید مطهری» و شهربازی تاکید کرد و گفت: نیاز است که نکات آموزشی مورد نظر، از طریق نصب بنرها در سطح شهر به مردم آموزش داده شود و بیلبوردهایی که برای این موضوع اختصاص داده می‌شود، در معرض دید قرار گیرند.

معاون محیط‌زیست و خدمات‌شهری شهرداری کرمان لاستیک‌های بلااستفاده در آپاراتی‌ها را از دیگر موارد مستعد برای تخم‌گذاری این نوع پشه نام برد و افزود: لازم است که در این مورد، اخطارهای لازم داده شود.

وی، تاکید کرد: شهرداری برای همکاری با مرکز بهداشت و جلوگیری و مبارزه برای شیوع پشه در شهر کرمان، آمادگی کامل دارد.

ایرانمنش، در ادامه، از مدیریت بحران خواست تا به این موضوع توجه داشته باشد و آموزش‌های لازم را به کارکنان مسئول ارائه دهد.

وی، بر بازدید از حوضچه‌ها، دریاچه‌ها و بررسی پسماندهای شهری از نظر احتمال تخم‌گذاری «پشه آئدس» تاکید کرد و گفت: یکی از مناطق مستعد تخم‌گذاری این پشه خطرناک، چاله‌های آسانسورهاست که باید مورد توجه قرار گیرد.

ایرانمنش، آموزش شکل ظاهری این پشه را به مردم مهم دانست و با بیان اینکه هم‌اکنون جای نگرانی نیست، ادامه داد: تاکید ما بر پیشگیری است و با هدف پیشگیری از شیوع بیماری‌ها و عوامل بیماری‌زا، برای همراهی با مرکز بهداشت و اجرای دستورالعمل‌های بهداشت شهری تلاش می‌کنیم.