۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۴۷

شهر کرمان برای جلوگیری از شیوع «پشه آئدس» آماده می شود

کرمان- معاون محیط‌ زیست و خدمات‌ شهری شهردار کرمان از شروع همکاری شهرداری و مرکز بهداشت شهرستان کرمان برای پیشگیری احتمالی از شیوع «پشه آئدس» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ایرانمنش، با بیان اینکه موضوع بیماری‌های منتقل‌شده از «پشه آئدس» دارای اهمیت است و به گفته کارشناسان «پشه آئدس» زیست شهری دارد، گفت: ضرورت دارد که زیر مجموعه خدمات شهری شهرداری کرمان آموزش ببینند و در جریان خطرات احتمالی و تهدید این حشره برای جان انسان‌ها قرار گیرند.

وی افزود: هر مجموعه در حوزه کاری خود وظایفی را برعهده دارد و باید آن را درست انجام دهد تا شهر درگیر این آلودگی نشود؛ بنابراین، افراد مسئول محیط‌زیست شهری در سازمان‌ها، معاونان خدمات‌شهری شهرداری‌های مناطق پنج‌گانه و مسئولان فضای سبز باید نسبت به این موضوع حساس و دقیق باشند و تمام آب‌نماها در سطح پارک‌ها از نظر راکدبودن بررسی و در صورت لزوم تخلیه شوند.

وی، همچنین بر بررسی حوضچه‌ها و دریاچه‌ها در مناطق مختلف شهر، ازجمله پارک «شهید مطهری» و شهربازی تاکید کرد و گفت: نیاز است که نکات آموزشی مورد نظر، از طریق نصب بنرها در سطح شهر به مردم آموزش داده شود و بیلبوردهایی که برای این موضوع اختصاص داده می‌شود، در معرض دید قرار گیرند.

معاون محیط‌زیست و خدمات‌شهری شهرداری کرمان لاستیک‌های بلااستفاده در آپاراتی‌ها را از دیگر موارد مستعد برای تخم‌گذاری این نوع پشه نام برد و افزود: لازم است که در این مورد، اخطارهای لازم داده شود.

وی، تاکید کرد: شهرداری برای همکاری با مرکز بهداشت و جلوگیری و مبارزه برای شیوع پشه در شهر کرمان، آمادگی کامل دارد.

ایرانمنش، در ادامه، از مدیریت بحران خواست تا به این موضوع توجه داشته باشد و آموزش‌های لازم را به کارکنان مسئول ارائه دهد.

وی، بر بازدید از حوضچه‌ها، دریاچه‌ها و بررسی پسماندهای شهری از نظر احتمال تخم‌گذاری «پشه آئدس» تاکید کرد و گفت: یکی از مناطق مستعد تخم‌گذاری این پشه خطرناک، چاله‌های آسانسورهاست که باید مورد توجه قرار گیرد.

ایرانمنش، آموزش شکل ظاهری این پشه را به مردم مهم دانست و با بیان اینکه هم‌اکنون جای نگرانی نیست، ادامه داد: تاکید ما بر پیشگیری است و با هدف پیشگیری از شیوع بیماری‌ها و عوامل بیماری‌زا، برای همراهی با مرکز بهداشت و اجرای دستورالعمل‌های بهداشت شهری تلاش می‌کنیم.

