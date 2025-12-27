هشدار پدافند غیرعامل برای فعالیت پشه آئدس در جنوب کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمی، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: بارندگیهای اخیر در مناطق مختلف استان خصوصاً جنوب کرمان میتواند به گسترش فعالیت پشه آئدس منجر شود.
وی افزود: چرخه زندگی این ناقل مهاجم زیستی به شدت به آبهای راکد و رطوبت وابسته است، به گونهای که تخم این پشه، با حداقل رطوبت و آب میتواند به مدت زیادی زنده بماند.
کریمی، تصریح کرد: تداوم روند بهسازی محیطهای جمعیتی و شهری و ارتقا مراقبتهای فردی، اجتماعی و توجه به توصیههای قرارگاه پدافند زیستی استان و شهرستانها و متخصصین دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز بهداشتی از مهمترین اقداماتی است که آحاد مردم باید به آن توجه تا از استقرار پشه آئدس در خانه، محله و شهرهای محل سکونت خود جلوگیری کنند.
