  1. استانها
  2. کرمان
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۱۹

هشدار پدافند غیرعامل برای فعالیت پشه آئدس در جنوب کرمان

هشدار پدافند غیرعامل برای فعالیت پشه آئدس در جنوب کرمان

کرمان- مدیر کل پدافند غیرعامل استان کرمان از احتمال گسترش فعالیت پشه آئدس پس از بارندگی‌های اخیر در جنوب کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمی، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: بارندگی‌های اخیر در مناطق مختلف استان خصوصاً جنوب کرمان می‌تواند به گسترش فعالیت پشه آئدس منجر شود.

وی افزود: چرخه زندگی این ناقل مهاجم زیستی به شدت به آب‌های راکد و رطوبت وابسته است، به گونه‌ای که تخم این پشه، با حداقل رطوبت و آب می‌تواند به مدت زیادی زنده بماند.

کریمی، تصریح کرد: تداوم روند بهسازی محیط‌های جمعیتی و شهری و ارتقا مراقبت‌های فردی، اجتماعی و توجه به توصیه‌های قرارگاه پدافند زیستی استان و شهرستان‌ها و متخصصین دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز بهداشتی از مهمترین اقداماتی است که آحاد مردم باید به آن توجه تا از استقرار پشه آئدس در خانه، محله و شهرهای محل سکونت خود جلوگیری کنند.

کد خبر 6703575

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها