برگزاری دومین دوره مسابقات بین المللی بدمینتون به میزبانی گیلان

انزلی - رئیس هیئت بدمینتون گیلان از برگزاری دومین دوره مسابقات بین المللی بدمینتون به میزبانی این استان خبر داد.

مجید فاتحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: هماهنگی‌ها، برنامه ریزی ها و تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه بهتر رقابت‌های دومین دوره مسابقات بین‌المللی بدمینتون فیوچر سریز تحت عنوان جام کاسپین انجام شده است.

وی با اشاره به برگزاری این دوره از رقابت‌ها در سطح بالا افزود: ۷۵ بدمینتون باز از شش کشور ایران، آذربایجان، امارات، اندونزی، اتریش و قزاقستان در این دوره از رقابت‌ها حضور دارند.

رئیس هیئت بدمینتون استان گیلان اضافه کرد: این رقابت‌ها در ۲ بخش انفرادی و دوبل برگزار می‌شود.

فاتحی با اشاره به برگزاری مراسم رونمایی از پوستر این دوره از مسابقات در روز سه‌شنبه ۱۱ شهریورماه ادامه داد: دومین دوره مسابقات بین‌المللی بدمینتون فیوچر سریز جام کاسپین از تاریخ ۱۲ لغایت ۱۵ شهریورماه به میزبانی هیأت بدمینتون استان گیلان و در سالن ورزشی پردیس منطقه آزاد انزلی برگزار می‌شود.

