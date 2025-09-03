به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا پوریا شامگاه چهارشنبه در آئین افتتاح رقابتهای بین المللی بدمینتون در منطقه آزاد انزلی اظهار کرد: این دوره از رقابتها با حضور ۷۵ ورزشکار از ۶ کشور ایران، آدربایجان، اندونزی، اتریش، امارات متحده عربی و قزاقستان در حال برگزار میشود.
وی افزود: این رقابتها علاوه بر جایزهد ۳ هزار دلاری در ارتقای رنکینگ جهانی ورزشکاران نیز تاثیر گذار است.
پوریا ادامه داد: برگزاری رقابتهای ورزشی در سطح بین المللی موجبات گسترش همکاریها و تحکیمدوستی ها بین کشورها را فراهم میآورد.
نایب رئیس کنفدراسیون بدمینتون آسیا اضافه کرد: حضور ورزشکاران داخلی در رقابتهایی از این دست موجبات حضور این ورزشکاران در سطح بین المللی را فراهم میسازد.
پوریا همچنین بیان کرد: برگزاری رقابتهای بین المللی موجب اعتلای و تبادل فرهنگی در بین همه ورزشکاران حاضر در این مسابقات میشود.
نظر شما