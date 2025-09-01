برگزاری جشن «عید بیعت» در سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، این شورا با گرامیداشت عید بزرگ بیعت، از عموم مردم شریف ایران اسلامی برای حضور پرشکوه در جشنهای آغاز امامت و ولایت منجی موعود بشریت، حضرت بقیةالله الأعظم، حجّة بن الحسن المهدی (عج) که با شعار محوری «ایران پرچمدار ظهور» برگزار میشود، دعوت کرد.
متن اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سالروز آغاز امامت و ولایت آخرین ذخیره الهی، منجی موعود بشریت، حضرت بقیةالله الأعظم، حجّة بن الحسن المهدی (عج)، عیدی بزرگ و روزی باشکوه برای اهل ایمان و دوستداران خاندان عصمت و طهارت (ع) و یادآور تداوم رسالت انبیا و تجلّی وعدههای الهی در امتداد تاریخ میباشد.
به همین مناسبت، دوشنبه شب و روز سهشنبه ۱۰ و ۱۱ شهریور مصادف با هشتم و نهم ربیعالاول، جشنهای پرشکوه این «عید بیعت» در سراسر کشور، مساجد، حسینیهها، تکایا و بقاع متبرکه برگزار میشود.
مهمترین محور این مراسم، تجدید بیعت و پیمان عاشقانه با حضرت ولیّعصر (عج) است که همزمان در اماکن مقدس سراسر ایران اسلامی، شعار ملکوتی «لبیک یا مهدی (عج)» دوشنبه دهم شهریور ساعت ۲۱ طنینانداز خواهد شد و در مسجد مقدس جمکران، کانون امید و انتظار، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران به اهتزاز درخواهد آمد.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، با گرامیداشت عید بزرگ بیعت، از عموم مردم شریف، خداجو و ولایتمدار ایران اسلامی دعوت میکند تا با حضور پرشکوه خود در این جشنها، با شعار محوری «ایران پرچمدار ظهور» بار دیگر ایمان، عشق و وفاداری خویش به امام حیّ حاضر را ابراز و در تجدید عهد جمعی با حضرت مهدی موعود (عج) افق روشن جامعه مهدوی را نوید دهند.
