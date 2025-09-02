به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحسن محمودی، صبح سه شنبه، در جمع خبرنگاران، از برگزاری مراسم عید بیعت به مناسبت سالگرد آغاز امامت و ولایت حضرت ولیعصر امشب پس از نماز مغرب و عشاء در میدان امام حسین (ع) تهران خبرداد.
محمودی، در ادامه با اشاره به فرا رسیدن نهم ماه ربیعالاول، سالروز آغاز امامت حضرت بقیةالله الاعظم (ارواحنا فداه)، اظهار داشت: این روز از جایگاه ویژهای در تاریخ اسلام و تشیع برخوردار است و سالگرد آغاز امامت آن موعود بزرگ است که جهان در انتظار ظهور عدالتگستر او است.
وی افزود: در چنین روزی نه تنها شیعیان بلکه همه تشنگان حقیقت میتوانند با آن حضرت تجدید میثاق کرده و آمادگی خود را برای سربازی در دوران ظهور ایشان اعلام کنند. به همین منظور مراسم عید بیعت با حضور مشتاقان در نقاط مختلف کشور برگزار میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با اشاره به برنامههای ویژه مساجد، بقاع متبرکه و هیئات مذهبی در این روز گفت: مراسم عید بیعت امشب در تهران در میدان آئینی امام حسین (ع) برگزار خواهد شد که شامل اجرای مداحی اهل بیت (ع)، سخنرانی و قرائت میثاقنامه است.
محمودی از عموم منتظران ظهور خواست با توجه به ماهیت مردمی این مراسم، در حد توان خود برای تعظیم این روز بزرگ اهتمام ورزند. همچنین از فعالان رسانهای و فضای مجازی دعوت کرد با انتشار پیامها و پویشهای مهدوی، فرهنگ انتظار و زمینهسازی ظهور منجی عالم بشریت را ترویج کنند.
وی در پایان اظهار داشت: همه باید دست به دعا بردارند برای نجات مردم مظلوم و بیدفاع غزه و نابودی صهیونیسم و آمریکای تجاوزگر، و اظهار عشق و ارادت خود را به محضر قطب عالم امکان حضرت بقیةالله الاعظم (ارواحنا فداه) اعلام کنند.
