همایش "منجی موعود در ادیان الهی" برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش که بیش از180 تن ازشخصیتهای علمی، دینی، فرهنگی و اقشار مختلف مردم سیرالئون و ارباب جراید شرکت نمودند،" نورعلی وند" کفیل سفارت ایران، شیخ تیجان سیلاه امام جمعه مسجد مرکزی فریتاون، الامای سی سه استاد دانشکده اسلامی فریتاون، علی سی سه رئیس سازمان جنبش جوانان سیرالئون و محمد رضا قزلسفلی وابسته فرهنگی ایران در فریتاون راجع به موضوع همایش سخنرانی و مقاله ارائه کردند.

نورعلی وند در سخنانی با عنوان" توسعه در دکترین مهدویت " گفت: در توسعه مورد نظر دکترین مهدویت تغییر و تحول با رعایت ارزشهای اسلامی به سمت وضعیت مطلوب پیش می‌رود. ضمن اینکه همه ارزشهای انسانیت به فعلیت رسیده و انسان به کمال حقیقی و سعادت مطلوب خواهد رسید.

وی افزود: از احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) چنین استباط می‌شود که وقتی حضرت مهدی (عج) قیام می‌نمایند به عدل حکم نموده و ظلم و جور وجود نخواهد داشت. راهها به‌وسیله ایشان امن، زمین پر برکت ، صاحب حق به حق خود رسیده و... خواهد شد.

قزلسفلی با طرح موضوع انتظار و ظهور مهدی موعود (عج) در بخشی از سخنان خود با قرائت احادیثی از رسول گرامی اسلام گفت: حضرت مهدی موعود (عج) در پانزده شعبان 255 هجری قمری به دنیا آمدند. پیامبر اکرم (ص) فرمودند در آخرالزمان مردی از فرزندان من خروج می‌کند که نام و کنیه اش نام و کنیه من است ... . " یخرج من آخر الزمان رجل من ولدی اسمه اسمی و کنیته کنیتی . یملا الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا فذلک هذا المهدی ".



قزلسفلی با اشاره به اینکه نفی مهدویت به معنای بی‌ثمر بودن بعثت انبیاء الهی است گفت که اعتقاد نداشتن به امامت و مهدویت با رحلت پیامبر اکرم رسالت الهی ایشان بدون نتیجه خواهد گذاشت .

وابسته فرهنگی ایران در ادامه سخنان خود گفت: در اوضاع حاکم برجهان امروز چه کسی می‌تواند وعده‌ها و احکام الهی را در جامعه عملی نموده و رسالت پیامبر اکرم و اسلام را کامل نماید. قطعاً منجی موعود با توجه با مسئولیت بزرگ الهی باید انسانی باشد که ضمن اتصال به پیامبر اکرم بتواند فلسفه بعثت حضرت محمد (ص) را عملی سازد. طبق دلائل نقلی و عقلی این منجی موعود جزء حضرت حجت بن الحسن العسکری ( عج ) نمی تواند باشد .

الامای سی سه استاد دانشکده اسلامی فریتاون در بخشی از سخنان خود با اشاره به فرهنگ انتظار گفت: شناخت فلسفه مهدویت، آمادگی همه جانبه، سخت‌کوشی در گسترش استقرار معارف و احکام الهی و... از ضروری‌ترین وظایف منتظران حضرت مهدی موعود (عج) است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به آیات قرآن مجید گفت که ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند ضمن اینکه به سلامت جامعه کمک می‌کند زمینه‌های ظهور منجی موعود بشریت را فراهم آورد.

مهم‌ترین وظیفه انسان منتظر اصلاح افکار عمومی است. با ظهور مهدی موعود(عج) ظلم و ستم، بی‌عدالتی، زیاده‌خواهی و هرگونه تبعیض از بین خواهد رفته و عدل، قسط، برادری و همه ارزشهای انسانی جایگزین آنها خواهد شد.



شیخ احمد تیجان سیلاه امام جمعه مسجد مرکزی فریتاون با اشاره به آیات و روایات متعددی مبنی بر ضرورت اعتقاد به ظهور منجی موعود در بخشی از سخنان خود گفت: بشر همیشه به هنگام وقوع مشکلات در فکر ظهور نجات بخشی بوده است. به تصریح همه ادیان الهی این منجی نجات بخش کسی جز حضرت مهدی موعود (عج) پیامبر اسلام نیست. لذا در زمان انتظار باید از ظلم و نفاق دوری جسته و خود را در همه زمینه‌ها برای استقبال منجی موعود آماده کرد.

خداوند متعال درسوره انبیاء می‌فرماید "ما بعد از تورات در زبور داود نوشتیم که بندگان نیکوکار من وارث زمین خواهند بود " . به یقین تمامی ادیان به منجی موعود آخر زمان اعتقاد داشته‌اند. مسلمانان معتقدند ایشان از ذریه حضرت ابراهیم و اسماعیل و از فرزندان حضرت خاتم محمد مصطفی (ص) و از نوادگان حضرت فاطمه (س) هستند.

شیح احمد باه استاد دانشکده اسلامی فریتاون نیز در خصوص غیبت صغرا و کبرا و بیانات پیامبر اکرم در باره حضرت حجت بن الحسن العسکری و وظایف مسلمانان در دوره غیبت امام (عج) سخنان کوتاهی ایراد نمود.