به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود متوسل، مدیرعامل بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج)، به مناسبت فرا رسیدن نهم ربیع‌الاول، سالروز آغاز امامت و ولایت حضرت بقیه الله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) به اهمیت این روز بزرگ اشاره کرد و گفت: ضمن تبریک آغاز سالروز امامت و ولایت حضرت بقیهالله الاعظم (عج) در نهم ربیع‌الاول، شایسته است بار دیگر به این حقیقت بزرگ بیندیشیم که امامت، تداوم رسالت پیامبر اکرم (ص) و تضمین‌کننده مسیر هدایت بشری است. این مناسبت، تنها یک روز تقویمی نیست، بلکه نشانه امید، عدالت و تحقق وعده الهی است.

وی تصریح کرد: نهم ربیع الاول، سالروز آغاز ولایت امام عصر (عج) است. این روز، نویدبخش حکومت عدل جهانی و بشارت‌دهنده جامعه زیبای مهدوی است؛ آرمان شهری که همه ادیان و مکاتب از آن سخن گفته‌اند، با قیام فردی از نسل آخرین پیامبر الهی به ظهور خواهد رسید.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) بیان داشت: او در ماه ربیع به امامت رسیده است و در متون دینی «ربیع‌الانام» نامیده شده است، زیرا مایه بهار زندگی و حیات جامعه بشری است. به همین سبب، این روز را باید بزرگ بداریم و شکر این نعمت بزرگ الهی را به جای آوریم. در مساجد و محافل و اجتماعات کوچک و بزرگ، مجالس جشن و شادی برگزار و با امام زمان (عج) تجدید بیعت کنیم.

وی در ادامه اظهار داشت: امامت، ادامه رسالت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم است و امام کسی است که راهبری و راهنمایی انسان را به عهده دارد و از او دستگیری می‌کند. نهم ربیع روزی است که خاتم امامان سرپرستی ما را به عهده گرفته است. آن حضرت تحقق‌بخش آرمان همه پیامبران الهی و حجت‌های آسمانی است. اوست که جهان را از آلودگی‌ها پاک می‌کند و پاکی و عدالت را بر جهان حاکم می‌سازد.

حجت‌الاسلام متوسل با اشاره به وعده الهی گفت: این وعده تخلف‌ناپذیر خداوند در آیه ۵۵ سوره نور به دست توانای او محقق می‌شود و حکومت جهانی اسلام بر سراسر گیتی حکمفرما و با سرکوب ظالمان و ستمگران، مردمان احساس امنیت و آرامش خواهند کرد. چه زیبا در شب‌های ماه مبارک رمضان در دعای افتتاح با خدا نجوا می‌کردیم که:

«اللّهُمَّ إنّا نَرغَبُ إلَیکَ فی دَولَهٍ کَریمَهٍ تُعِزُّ بِهَا الإِسلامَ وأهلَهُ وتُذِلُّ بِهَا النِّفاقَ وأهلَهُ وتَجعَلُنا فیها مِنَ الدُّعاهِ إلی طاعَتِکَ وَالقادَهِ إلی سَبیلِکَ، وتَرزُقُنا بِها کَرامَهَ الدُّنیا وَالآخِرَه»

خداوندا از تو خواستاریم دولتی باکرامت که به‌وسیلۀ آن اسلام و مسلمین را عزّت بخشی و نفاق و منافقین را منکوب سازی و ما را در آن دولت از زمرۀ دعوت‌کنندگان مردم به سوی اطاعت خود قرار دهی.

وی در پایان تأکید کرد: امید است با گرامیداشت این روز بزرگ و برپایی مراسم جشن و بیعت، دل‌های خود را به امام عصر (عج) نزدیک‌تر کنیم و برای ظهور آن حضرت، زمینه‌سازی کنیم؛ چراکه هر گامی در این مسیر، ادای دِینی به ولایت و تحقق وعده الهی است.