اسامی شهدای نبرد «فتح موعود و جهاد مقدس» یمن+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری المسیره وابسته به جنبش انصارالله یمن اسامی شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به صنعاء را به این شرح منتشر کرد:

شهید «احمد غالب الرهوی»، نخست وزیر دولت یمن

شهید «هاشم شرف الدین»، وزیر رسانه

شهید «محمد المولد»، وزیر ورزش و جوانان

شهید «علی الیافعی»، وزیر فرهنگ و گردشگری

شهید «معین المحاقری»، وزیر اقتصاد، صنعت و سرمایه‌گذاری

شهید «جمال عامر»، وزیر خارجه

شهید «سمیر باجعاله»، وزیر کار و رفاه

شهید قاضی «احمد عبدالله علی»، وزیر دادگستری و حقوق بشر

شهید «علی سیف»، وزیر نیرو

شهید «رضوان الرباعی»، وزیر کشاورزی، شیلات، منابع آبی

شهید «محمد قاسم الکبسی»، مدیر دفتر نخست وزیر

شهید «زاهد محمد العمدی»، منشی نخست وزیر

رژیم صهیونیستی در جریان حمله روز پنجشنبه خود به صنعا، تعدادی از وزرا و مسؤولان دولت تغییر و سازندگی یمن را به شهادت رساند.