  1. سیاست
  2. دولت
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۳۹

در دیدار با امامعلی رحمان؛

پزشکیان: باید جلوی تداوم جنایات رژیم صهیونیستی گرفته شود

رئیس‌جمهور کشورمان در دیدار با رئیس‌جمهور تاجیکستان، گفت: رژیم صهیونیستی با وحشی‌گری تمام در حال ارتکاب بدترین جنایت در غزه است و لازم است جلوی تداوم این جنایات را بگیریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان عصر امروز دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۴، در دیدار «امامعلی رحمان» رئیس جمهور تاجیکستان، ضمن ابراز خرسندی از دیدارها و تماس‌های مکرر سران دو کشور در راستای تقویت دوستی و برادری دو ملت هم‌ریشه و متمدن و با تاکید بر اهمیت گسترش همکاری‌های فیمابین اظهار داشت: باید تلاش کنیم گذشته شکوهمند مشترک ایران و تاجیکستان به نسل جدید دو کشور یادآوری شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه روند تعاملات میان دو کشور در سال‌های اخیر همواره مثبت و رو به گسترش بوده است، افزود: همکاری‌های تهران و دوشنبه در سال‌های اخیر در تمام زمینه‌های ترانزیتی، تجاری، گردشگری، علمی و ارتباطات مردمی در حال ارتقا و گسترش بوده است.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی با چراغ سبز و حمایت آمریکا در حال جنایت حداکثری در غزه و فلسطین و دیگر نقاط منطقه است، تصریح کرد: رژیم صهیونیستی با وحشی‌گری تمام در حال ارتکاب بدترین جنایت در غزه هستند و لازم است کشورهای اسلامی و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای با هر روش ممکن جلوی تداوم جنایات او را بگیرند.

رئیس جمهور تاجیکستان نیز در این دیدار علاوه بر تاکید بر علاقمندی برای گسترش و تعمیق روابط دوجانبه به ویژه در حوزه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و ارتباطات مردمی، بار دیگر تجاوز نظامی اسرائیل و آمریکا به کشورمان را به شدت محکوم کرد.

امامعلی رحمان با ابراز رضایت از همکاری‌های سازنده دو کشور در عرصه‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله در مجامع و چارچوب‌های بین‌المللی گفت: ایران جایگاه تاریخی، فرهنگی، علمی و تمدنی بسیار بزرگی دارد.

کد خبر 6576669
اكرم سادات حسيني شبستري

