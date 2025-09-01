تبدیل غزه به گورستان کودکان؛ گرسنگی ۶۶۰ هزار کودک فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) هشدار داد که غزه به گورستان کودکانی تبدیل شده است که هر روز جان خود را دست می دهند.

سخنگوی یونیسف در ادامه سخنانش افزود: کودکان در غزه از فرط گرسنگی لاغر و لاغرتر می شوند و ساکنان غزه دیگر توانی برای جابجایی ندارند. حملات اسرائیل به شهر غزه واقعا گسترده و شدید است و ساکنان شهر غزه نمی دانند به کجا بروند.

وی تصریح کرد: مقامات اسرائیلی به بسته نگه داشتن گذرگاه های نوار غزه و تشدید قحطی ادامه می دهند. کمک هایی که وارد غزه می شود کافی نیست و قحطی فراگیر شده است و کودکان از گرسنگی جان می دهند.

این مقام ارشد بین المللی تأکید کرد: ما باید اقدامات عملی برای نجات جان کودکان در غزه انجام بدهیم.

آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) هم اعلام کرد که تقریباً ۶۶۰ هزار کودک در غزه گرشنه هستند و به جای بازگشت به مدرسه، ناامید و آسیب‌دیده هستند.