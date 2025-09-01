به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت پیش از ظهر دوشنبه آیین کلنگ‌زنی نخستین نیروگاه خورشیدی شهرستان آوج با ظرفیت ۶ مگاوات و سرمایه‌گذاری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان در اراضی «اکبرلر» روستای احمدآباد برگزار شد.

این نیروگاه خورشیدی با هدف توسعه انرژی‌های پاک و پایدار، گامی مهم در مسیر تأمین برق منطقه و کاهش وابستگی به منابع فسیلی محسوب می‌شود. مسئولان محلی با حضور در مراسم کلنگ‌زنی، بر اهمیت این پروژه در ارتقای زیرساخت‌های انرژی استان قزوین تأکید کردند.

در همین راستا، ۱۲ پروژه برق‌رسانی نیز با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در شهرستان آوج به بهره‌برداری رسید.

این پروژه‌ها شامل توسعه و احداث شبکه‌های برق، اصلاح و بهسازی روشنایی معابر، کاهش تلفات انرژی، جابجایی شبکه‌های فرسوده، رفع ضعف ولتاژ و تأمین برق طرح‌های مسکن ملی در شهرهای آوج، آبگرم و ۹۷ روستای منطقه است.