به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه در آئینی به مناسبت هفته دولت، ۱۳۳ طرح عمرانی و اقتصادی در شهرستان کلاله افتتاح شد.
این پروژهها شامل مرکز جامع سلامت، خانه بهداشت، آسفالت جادههای روستایی و کلنگزنی چند مدرسه جدید در مناطق مختلف شهرستان است.
سید نجیب حسینی، نماینده مردم شرق گلستان در مجلس شورای اسلامی، در این مراسم با اشاره به نیاز جدی منطقه به تأمین آب شرب پایدار، اظهار کرد: با پیگیریهای انجامشده، موفق به اخذ موافقت تخصیص سالانه ۹ میلیون مترمکعب آب از محل سد چلچای نرماب برای شهرستان کلاله و بخش پیشکمر شدهایم. مطالعات اولیه این طرح در حال انجام است.
وی افزود: با توجه به محدودیت منابع استانی، تلاش داریم بخش عمدهای از اعتبارات مورد نیاز برای پروژههای زیربنایی شرق گلستان را از محل منابع ملی تأمین کنیم تا روند توسعه و ارتقا شاخصهای عمرانی و خدماتی در منطقه با شتاب بیشتری دنبال شود.
گفتنی است طرحهای افتتاحشده در هفته دولت، بخش قابل توجهی از نیازهای زیرساختی و خدماتی شهرستان کلاله را پوشش میدهد و زمینهساز بهبود شرایط زندگی برای روستاها و مناطق محروم این شهرستان خواهد بود.
