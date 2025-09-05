به گزارش خبرنگار مهر، در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ طبق قوانین، ظرفیت رشته محل‌ها، بین سهمیه‌های مختلف تقسیم می‌شود. شرایط استفاده از سهمیه‌ها از قبیل سهمیه مناطق، سهمیه رزمندگان، ایثارگران و خانواده شهدا، سهمیه بهیاران و سهمیه متقاضیان آزمون سراسری در مناطق درگیر بلایای طبیعی (سیل، زلزله و…) در زمان ثبت نام و انتخاب رشته تشریح شده است.

بر اساس ماده ۵ و ۱۴ آیین نامه اجرایی مصوبه جلسه ۸۱۷ مورخ ۷ خرداد ۱۳۹۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ماده واحده تکمیل و تعمیم شمول ماده واحده جلسه ۷۳۹ مورخ ۲۸ آبان ۱۳۹۲ شورا مبنی بر اختصاص سهمیه به متقاضیان آزمون سراسری در مناطق درگیر بلایای طبیعی و مصوبه جلسه ۳۰ مورخ ۲۶ تیر ۱۴۰۱ شورای سنجش و پذیرش دانشجو، حداکثر ۵ درصد مجموع ظرفیت دوره روزانه دانشگاه‌های واقع در استان‌های درگیر بلایای طبیعی به صورت مازاد بر ظرفیت در رشته‌های موردنیاز و پیشنهادی استانداری‌ها پس از تأیید شورای سنجش و پذیرش دانشجو، به متقاضیانی که شهر یا بخش «محل اقامت» یا «محل اخذ مدرک تحصیلی سال آخر دوره متوسطه» یا «محل اخذ مدرک تحصیلی سال ماقبل آخر دوره متوسطه» یا «محل اخذ مدرک تحصیلی دو سال ماقبل آخر دوره متوسطه» دریکی از شهرها یا بخشهای درگیر بلایای طبیعی مندرج در جدول مناطق مشمول باشد، اختصاص داده می‌شود.

این متقاضیان می‌توانند کدرشته های اختصاصی این شهرستان‌ها را از بخش‌های مربوط در دفترچه راهنمای انتخاب رشته، انتخاب کنند.

- دوره تحصیلی در تمامی رشته‌های تحصیلی مناطق درگیر بلایای طبیعی (سیل، زلزله و …) همانند دوره روزانه رایگان است.

- شهر یا بخش محل اقامت در صورتی ملاک عمل قرار می‌گیرد که متقاضی مستقلاً یا به همراه خانواده در زمان وقوع بلایای طبیعی در آن شهرستان یا بخش اقامت داشته و این موضوع مورد تأیید فرمانداری ذیربط قرارگیرد.

- متقاضیانی که شرایط استفاده از این آیین نامه را دارند و در زمان وقوع بلایای طبیعی، آسیب جانی و مالی دیده‌اند، باید قبل از انتخاب رشته، گواهی مربوط (نمونه مندرج در انتهای دفترچه) را از فرمانداری محل رخداد حادثه دریافت و در زمان انتخاب رشته، گزینه مربوط به استفاده از این سهمیه را انتخاب کنند. همچنین لازم است کد رشته محل‌های مربوط به این سهمیه را در فرم انتخاب رشته درج کنند.

- متقاضیانی که با این سهمیه در دانشگاه پذیرفته می‌شوند، باید در زمان قبولی گواهی دریافتی را به دانشگاه محل قبولی تحویل دهند و اگر فاقد گواهی مورد تأیید فرمانداری باشند، قبولی آنها لغو می‌شود.

- این ظرفیت در دانشگاه‌های واقع در مناطق آسیب دیده همان استان اختصاص می‌یابد و در صورت نبود رشته در آن استان، در دانشگاه‌های واقع در استان‌های همجوار اختصاص داده می‌شود. اولویت با دانشگاه‌های واقع در شهر منطقه آسیب دیده، سپس دانشگاه‌های واقع در استان مربوطه است.

- این سهمیه زمانی اختصاص خواهد یافت که بلایای طبیعی موجب خسارت‌های جانی و مالی شود به طوری که این خسارت‌ها عملاً موجب وقفه و خلل در تحصیل دانش آموزان شود.

- پذیرش در این کد رشته محل‌ها مستلزم کسب حدنصاب ۸۰ درصد گزینش آزاد و در رشته‌های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی کسب حدنصاب ۸۵ درصد گزینش آزاد خواهد بود.

- میزان تعهد خدمت پذیرفته شدگان با استفاده از این سهمیه، دو برابر مدت تحصیل است که در زمان ثبت نام باید تعهد خود را به استانداری مربوطه اعلام و یک نسخه از آن در پرونده دانشجو درج شود.

- هرگونه تغییر رشته یا انتقال برای پذیرفته شدگان با استفاده از این سهمیه ممنوع است.

- مدت اعتبار سهمیه برای هر منطقه درگیر بلایای طبیعی، حداکثر ۳ سال است. در سال اوّل وقوع بلایای طبیعی، توسط سازمان سنجش اقدام می‌شود. برای تخصیص سهمیه در سال دوم یا سال سوم از زمان شروع اختصاص سهمیه برای آن منطقه، در صورت تصویب شورای سنجش و پذیرش دانشجو، اقدام خواهد شد.

جدول سهمیه مناطق درگیر بلایای طبیعی (سیل، زلزله و…) در کنکور سراسری سال ۱۴۰۴

استان شهرستان و بخش و شهر / روستا آذربایجان غربی خوی: ایواوغلی . مرکزی. صفائیه . قطور اردبیل گرمی: مرکزی- موران بیله سوار: مرکزی بیله سوار: قشلاق دشت. فقط شامل: شهر جعفرآباد مشگین شهر: مرکزی- قصابه- ارشق مشگین شهر: مشگین شرقی: فقط شامل: لاهرود اصلاندوز: مرکزی- بران انگوت: مرکزی - دره رود پارس آباد: مرکزی- اسلام آباد پارس آباد: تازه کند. فقط شامل: شهر مغانسر خلخال: مرکزی -شاهرود تهران فیروزکوه: مرکزی-ارجمند. روستاهای پشت کوه-طرود-کمند-آتشان-انزها-جلیل آباد-حصاربن -درده دهگردان- مزداران-هرانده-سرچمند-گدوک-سرانزا-گذرخانی-سرخدشت-کبوتردره- محمود آباد- چناربن گچه-سیمین دشت-مهاباد-شادمهن-سله بن تهران: کن. روستاهای سنگان-وردیج-واریش-رندان-طالون-کشارپایین-امامزاده داود-کیگاه- سولقان دماوند: مرکزی. روستای سربندان چهارمحال و بختیاری شهرکرد: مرکزی - لاران اردل : مرکزی - میانکوه بروجن: مرکزی - بلداجی - گندمان بن: مرکزی - شیدا سامان: مرکزی - زاینده رود فارسان: مرکزی - باباحیدر - جونقان فرخشهر: مرکزی- دستگرد کوهرنگ: مرکزی - بازفت - دوآب - صمصامی کیار: مرکزی – ناغان- کیارشرقی لردگان: مرکزی - منج - رودشت فلارد : مرکزی - امام زاده حسن خانمیرزا : مرکزی - ارمند خراسان جنوبی زیرکوه : شاسکوه . همه روستاها / مرکزی. همه روستاها / زهان . همه روستاها سمنان میامی: کالپوش. فقط شامل: رضوان-دشت شاد- نام نیک-سوداغلن-چشمه نی-حسین آباد- قوشه دگرمان سیستان و بلوچستان چابهار: مرکزی - پلان - پیرسهراب همه روستاها دشتیاری: مرکزی - باهوکلات همه روستاها نیکشهر: مرکزی تمام مناطق به همراه عشایری روستاهای هنزم، زیردان، چاهان / نیکشهر: بنت همه روستاها / نیکشهر: آهوران سرباز: مرکزی - کیشکور - مینان همه روستاها قصرقند: مرکزی - ساربوک - تلنگ همه روستاها کنارک: مرکزی - کهیر فقط شامل: شهر کنارک- روستاهای پزممچان- حمیدآباد- سورکمب- پارک شیخان- پارک هوتان-بانسنت- کهیر- تنگ- بیر گلشن: مرکزی- کله گان فقط شامل: دهستان کلهگان- جالق- روستای ناهوک زرآباد: مرکزی - کاروان راسک: مرکزی - پیشین زاهدان: نصرت آباد. عشایری روستای چاه رحمان فنوج: مرکزی - گتیج لاشار: مرکزی. فقط شامل: شهر اسپکه لاشار: پیپ سراوان: مرکزی - مهرگان - بم پشت بمپور: کلاتان مهرستان: آشار خاش: مرکزی- پشتکوه- ای رندگان سیب سوران: پسکوه- هیدوچ تفتان: گوهرکوه- نازیل- مرکزی فارس استهبان: مرکزی-رونیز. فقط شامل: دهویه- فشمقاوی- رونیز سفلی- شمس آباد- شهر ایج و روستاهای ایج- دربقلعه- باغ شاد-آبنارک ارسنجان: مرکزی فقط شامل: ارسنجان - بکهدان - چاشت خوار اوز: مرکزی-بیدشهر فقط شامل: بیدشهر- قلات- اوز- کهنه لامرد: اشکنان فقط شامل: روستای رکن آباد اقلید: مرکزی - حسن آباد - سده فقط شامل: بکان- اقلید - دژکرد - آسپاس لارستان: مرکزی- بی رم فقط شامل: شهر لار- بی رم- بالاده بختگان: مرکزی - حنا فقط شامل: آباده طشک - علی آباد - جهان آباد- چاه مهکی - تلمبه یداله خلج ممسنی: جوزار-ماهور میلاتی - مرکزی فقط شامل: پیره سرخ- پراشکفت- بابامنیر- برمسیاه- شهرخومه زار-شهرنورآباد و روستاهای رازیانه کاری- شیراسپاری- کرهکان- شهرک گچگران- تل انجیر- فهلیان- دشت رزم- آب پخشان- گرمیش نادرلو بوانات: مرکزی فقط شامل: سنگبر- فخرآباد خرامه: کربال فقط شامل: اسماعیل آباد - حسین آباد داراب: مرکزی -جنت - رستاق - فسارود. فقط شامل: کوه سفید، اسلام آباد، شهر و دهستان رستاق و روستای همت، شهرک فجر، شهر داراب مرودشت: مرکزی - درودزن فقط شامل: دهستان‌های درودزن و رودبال مهر: گله دار فقط شامل: چاه خالوها - دارالمیزان - بهرستان - چاه بی دو - سرگاه سرچهان: مرکزی - توجردی فقط شامل: حسامی و دهستان مروشکان شیراز: مرکزی نواحی ۲ و ۳ فسا مرکزی فقط شامل: شهر فسا فیروزآباد مرکزی فقط شامل: شهر فیروزآباد / فیروزآباد میمند-جایدشت نی ریز: مرکزی - قطرویه فقط شامل: شهر نی ریز - قطرویه – روستای غدیرگه کرمان کوهبنان: مرکزی - طغرالجرد شهرهای کوهبنان و کیانشهر- روستاهای همت آباد- هزارگز- نجف آباد - خان مکان جنت مکان- ده علی- افزاد- جور- گیتری- رتک هرمزگان عنبرآباد: مرکزی - جبال بارز جنوبی روستاهای گمرکان- نرگسان- بن گلو- تنگشاه-سنته- مردار - مورچین - دهنه بید رفسنجان: مرکزی بندرلنگه: مهران شهر لمزان و روستاهای تابع و همچنین روستاهای دژگان و سایه خوش و توابع

دو سهمیه دیگر هم مربوط به متقاضیان شهرستان‌های جنوب استان کرمان (جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، رودبار جنوب، قلعه گنج و منوجان) و شهرستان بشاگرد در استان هرمزگان و متقاضیان شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان است که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته درباره آن توضیح داده شده است.