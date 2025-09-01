  1. بین الملل
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۳۳

مشارکت ۴ میلیون زائر در مراسم سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع)

مشارکت ۴ میلیون زائر در مراسم سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع)

منابع عراقی از مشارکت چهار میلیون زائر در مراسم سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) و موفقیت طرح امنیتی این مراسم خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، آستان مقدس عسکریه از مشارکت چهار میلیون زائر در مراسم سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام در سامراء خبر داد.

آستان مقدس اعلام کرد که بیش از ۴ میلیون زائر در مراسم سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام در شهر سامراء شرکت کردند.

همچنین پلیس فدرال عراق مستقر در شهر سامراء اجرای طرح امنیتی ویژه مراسم سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام را موفقیت آمیز اعلام کرد.

احمد حاتم حمید الاسدی فرمانده پلیس سامراء گفت: طرح ویژه مراسم سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) با تلاشهای گسترده و هماهنگی عالی تشکیلات امنیتی و خدماتی و نقش بارز آستان مقدس و نیز سرایا السلام و الحشد الشعبی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی با موفقیت انجام شد.

وی افزود: ۱۲۴۰ موکب و نیز قریب به چهار میلیون زائر در این مراسم شرکت کردند. موفقیت طرح نتیجه همکاری مردم با نهادهای امنیتی بود و این مراسم به شکل روان برگزار شد.

