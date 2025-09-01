امام حسن عسکری(ع)، پیشگام مقاومت در برابر نظام سلطه

حجت‌الاسلام رضا دیلمی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبیین جایگاه امام یازدهم شیعیان، امام حسن عسکری (ع)، این امام همام را «امام مقاومت» نامید و با اشاره به شرایط دشوار دوران امامت ایشان، اظهار کرد: از امام سجاد (ع) تا امام عسکری (ع)، یک خط ممتد و واحد از جهاد، روشنگری و ایستادگی در برابر حاکمان ظالم و نظام‌های سلطه وجود دارد.



وی با تأکید بر اینکه امام حسن عسکری (ع) علیرغم فشارهای شدید حکومتی و نظارت‌های مستمر دستگاه خلافت عباسی، فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و علمی گسترده‌ای را سازماندهی می‌کرد، افزود: مهم‌ترین راهبرد آن حضرت، حفظ کیان اسلام ناب محمدی و مقابله با افکار منحرف و جریان‌های انحرافی بود.



دیلمی با اشاره به فعالیت‌های امام عسکری (ع) در بخش کوشش‌های علمی و معرفتی اظهار کرد: در دوران اوج ظهور فرقه‌های انحرافی و مدعیان دروغین، امام عسکری (ع) با پاسخ به شبهات و تبیین اسلام اصیل، در خط مقدم دفاع معرفتی از دین قرار داشت.



وی افزود: امام با ایجاد شبکه وکالت و تعیین نمایندگانی در مناطق مختلف، توانست در شرایط خفقان سیاسی، ارتباط تشکیلاتی با پیروان خود را حفظ کرده و آنان را در برابر تهدیدات فکری و امنیتی حفاظت کند.



معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان اظهار کرد: هدایت و آگاه‌سازی سیاسی رجال مؤثر در گفتمان اهل بیت (ع) از دیگر تلاش‌های مهم امام حسن عسکری (ع) بود تا مقاومت در برابر سلطه عباسیان تضعیف نشود.



دیلمی خاطرنشان کرد: یکی از مأموریت‌های کلیدی امام عسکری (ع)، آماده‌سازی فکری و سیاسی جامعه شیعی برای پذیرش دوران غیبت فرزندشان، حضرت مهدی (عج) بود؛ موضوعی که در تعاملات و اقدامات ایشان به‌روشنی دیده می‌شود.



وی با اشاره به حساسیت آن مقطع تاریخی، گفت: عباسیان به‌خوبی می‌دانستند که امام موعود در راه است و با جعل روایات و اقدامات امنیتی گسترده در پی شناسایی و حذف فرزند امام عسکری (ع) بودند، اما با الطاف الهی و تدابیر امام، در تحقق این هدف ناکام ماندند.



معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گلستان در پایان با اشاره به استمرار مسیر امامت در قالب ولایت فقیه و انقلاب اسلامی، افزود: امروز در پرتو خون شهدا و گفتمان ولایت، انقلابی را بنا نهاده‌ایم که زمینه‌ساز ظهور حضرت حجت (عج) و تمدن نوین اسلامی است. این انقلاب با رهبری حکیمانه و مردمی بصیر، در برابر استکبار جهانی ایستاده و وظیفه همگانی ماست که با تبیین ارزش‌ها، حفظ انسجام و روایت پیروزی‌ها، از این دستاورد بزرگ صیانت کنیم.