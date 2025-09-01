به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پایگاه خبری صهیونیستی «واللا» به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داد که یک پهپاد از یمن به سرزمین‌های اشغالی شلیک شده و سامانه‌های دفاعی در حال رهگیری آن هستند.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی هم در خبری مشابه به نقل از منابع امنیتی اعلام کرد: شلیک یک پهپاد از یمن به سمت اسرائیل را رصد کرده‌ایم و هنگامی که نزدیک شود، برای مقابله با آن تلاش خواهیم کرد.

برخی منابع عبری نیز اعلام کردند که تعداد زیادی از پهپادها از یمن به سمت سرزمین‌های اشغالی به پرواز درآمده و طی ساعات آینده (۶ تا ۸ ساعت) به مقصد خواهند رسید و پس از آن نیز احتمال حمله موشکی وجود دارد.

شبکه تلویزیونی الحدث هم در خبر فوری گزارش داد که نیروهای مسلح یمن یک موشک به طرف اسرائیل شلیک کرده‌اند.