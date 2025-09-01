استراتژی دریایی جدید آمریکا برای جبران شکست در برابر یمن چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار لبنان، تجربه یمن در دریای سرخ به یک آزمایشگاه جهانی برای جنگ‌های نامتقارن تبدیل شده است؛ زیرا پهپادها و موشک‌های دقیق و کم‌هزینه، توانایی فوق‌العاده‌ای در به چالش کشیدن قدرتمندترین و پیشرفته‌ترین ارتش‌ها از نظر فناوری از خود نشان داده‌اند.

این تجربه در اواخر سال ۲۰۲۳ در چارچوب مقابله با ائتلاف آمریکایی-اروپایی-اسرائیلی آغاز شد و طرف‌های غربی دریافتند با معادله جدیدی روبرو هستند که کاملاً متفاوت از دکترین‌های نظامی رایج از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون است. مقامات ارشد آمریکایی نیز این موضوع را تأیید کردند و اذعان داشتند که استفاده از ابزارهای ساده و ارزان می‌تواند ناوگان‌های دریایی غول‌پیکر را سردرگم کند و هزینه‌های هنگفتی به آنها تحمیل کند.

به نوشته این مقاله، این واقعیت قدرت‌های بزرگ، از جمله آمریکا و چین را مجبور کرد تا در استراتژی‌های نظامی خود بازنگری کنند، زیرا واشنگتن دریافت که ناوهای هواپیمابر و قطعات سنگین دریایی دیگر برای بازدارندگی در برابر یک دشمن نامتقارن مانند جنبش انصارالله کافی نیستند.

پکن نیز با استفاده از تجربه یمن متوجه شد که سرمایه‌گذاری در زمینه پهپادها و ربات‌های دریایی بهترین راه مقابله با برتری سنتی آمریکا است. در این راستا، مجله «Defense One» در گزارشی می‌نویسد که وزارت دفاع آمریکا یک واحد تهاجمی جدید متشکل از ۱۲ عضو را تشکیل داده است که متخصص در استفاده از پهپادهای تهاجمی هستند. این واحد در پایگاه «کوانتیکو» در ایالت ویرجینیا مستقر است.

این اقدام به معنی تعامل آمریکا با ناکامی‌های این کشور در دریای سرخ است و شامل آزمایش‌هایی برای توسعه هواپیماهایی می شود که از طریق فرکانس‌های رادیویی کار می‌کنند.

الاخبار می‌افزاید که جنگ اخیر یمن یک تحول اساسی در استراتژی آمریکا در مورد جنگ‌های دریایی ایجاد کرد و نشان داد که چگونه یک نیروی متخاصم نامنظم مسلح به پهپادها و قایق‌ها می‌تواند تعادل قدرت کلاسیک را با کمترین هزینه برهم زند. واشنگتن همچنین دریافت که پاسخ موشکی سنتی و پرهزینه، تنها راه‌حل نیست، بلکه باید با فناوری جدید همراه شود. از این رو، واشنگتن برنامه‌های گسترده‌ای مانند «Replicator» (یعنی تکثیرکننده) را اعلام کرد، که ابتکاری است که پنتاگون از آن برای تولید انبوهی از پهپادها و ربات‌های کم‌هزینه برای تسریع استقرار سلاح‌های بدون سرنشین استفاده می‌کند. هدف از این طرح تعیین اهداف آینده برای مقابله با چالش‌های دریایی اعلام شده است.

بر این اساس، وزارت دفاع آمریکا اولین مرحله خرید هواپیماها و کشتی‌های بدون سرنشین با انواع و اندازه‌های مختلف و سیستم‌های هشدار و دفاع در برابر پهپادها را در اواخر سال ۲۰۲۳ به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار آغاز کرد و قرار است مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار دیگر برای سال مالی ۲۰۲۵ به این رقم اضافه شود. هدف از این اقدام، پر کردن شکاف تاکتیکی است که در مقابله با جنگ‌های نامتقارن آشکار شده است.

نیروی دریایی آمریکا قصد دارد انبوهی از هواپیماهای حمل‌شونده با کشتی و مین‌های هوابرد را به عنوان خط دفاعی در برابر هر مهاجم بدون سرنشین با قیمت‌های نسبتاً ارزان تولید کند.

این موضوع نشان می‌دهد که آب‌های بین‌المللی در آینده شاهد رویارویی های بیشتر خواهند بود و باید دید که ایالات متحده آمریکا با استراتژی‌هایی که اتخاذ کرده است، قادر به مواجهه دریایی با یمن خواهد بود یا خیر؟