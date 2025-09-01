پیش بینی گرد و خاک محلی در خوزستان

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی نشان دهنده گرادیان فشاری طی روز جاری میباشد که، سبب وزش بادهای متوسط تا نسبتاً شدید در مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و بخشهایی از جنوب شرق استان خواهد شد.
مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: همچنین طی ساعات بعد از ظهر برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی در این مناطق دور از انتظار نیست.
وی با بیان اینکه تا فردا روند کاهش دما ادامه خواهد داشت، افزود: تا پایان هفته تغییرات دمایی محسوسی نخواهیم داشت.
سبزه زاری با بیان اینکه از اواخر وقت سه شنبه مجدداً با استقرار جریانات جنوبی در مناطق و سواحل شرقی استان شاهد افزایش رطوبت و شرجی در این مناطق خواهیم بود، افزود: با گسترش این جریانات تا پایان هفته در مناطق جنوبی، مرکزی و بخشهایی از مناطق شمالی در صبحگاه و شامگاه افزایش رطوبت و شرجی در این مناطق احساس خواهد شد.
به گفته وی، شمال خلیج فارس تا اواخر سهشنبه مواج است.
مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به جریانات جوی استان، گفت: در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۹ و ایذه با دمای ۲۲.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
سبزه زاری ادامه داد: همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۸.۲ و کمینه دمای ۳۱.۳ درجه سانتیگراد رسیده است.
