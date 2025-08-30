حق آلایندگی باید در چارچوب انضباط مالی هزینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده عصر امروز شنبه در مراسم بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی پروژههای شهرداریهای خوزستان در امیدیه گفت: پروژههای ارزشمندی امروز مورد افتتاح و بهرهبرداری قرار گرفت و بخشی دیگر نیز مربوط به کلنگزنی پروژههای جدید بود.
وی افزود: اگر حق آلایندگی در جای خودش استفاده شود، میتواند آثار پرخیر و برکتی داشته باشد و چهره شهرها را عوض کند.
موالیزاده بیان کرد: هر قدر به مردم امیدیه و این منطقه خدمت کنیم، شایسته آن هستند و این مردم شایسته بهترین و بالاترین تراز خدمات در حوزههای مختلف هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما باید تلاش کنیم که حق آلایندگی بهدرستی و در جای خودش و بهصورت منضبط و در چارچوب انضباط مالی هزینه شود.
استاندار خوزستان تصریح کرد: نتیجه هزینهکرد هدفمند حق آلایندگی، انجام کارهای ارزشمندی است که میبینیم و مردم از شیرینی این کار بهرهمند میشوند.
وی در ادامه به پروژههای سراسری استان اشاره کرد و افزود: امروز پروژههای مختلف شهرداریها در کل استان افتتاح میشود و یا کلنگزنی در جاهایی که لازم است انجام میشود.
