سعید خدایگان قائم مقام بنیاد ملی نخبگان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند جذب نخبگان در دستگاههای اجرایی اعلام کرد: ما سه فراخوان جذب برگزار کردیم که در دو فراخوان اول و دوم، مجموعاً ۷ هزار و ۱۲۰ نفر متقاضی ثبتنام کردند که برای ۴۸۰ نفر از آنها کد استخدامی صادر شده است. همچنین، ۷۸۰ نفر دیگر در مراحل نهایی از جمله گزینش و تأیید نهایی قرار دارند.
وی افزود: تفکیک دستگاههای جذبکننده بر اساس دفترچه کدرشته-شغلها انجام شده که پیشتر منتشر شده و در آن دستگاههای مختلف اجرایی بر اساس نیازهای اعلامشده، ظرفیت جذب مشخصی داشتهاند.
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان همچنین به فراخوان سوم اشاره کرد و گفت: در این فراخوان تعداد متقاضیان به عدد چشمگیر ۳۷ هزار و ۹۸۷ نفر رسیده و ۱۹۹۰ نفر در کارگروه تخصصی شناسایی و ۹۵۰ نفر در کانون ارزیابی تایید شدند.
خدایگان خاطرنشان کرد: در حال حاضر متناسب با سه برابر ظرفیت، ۷۶۸ نفر به سازمان اداری استخدامی معرفی شدند. اطلاعات مربوط به کدهای استخدامی و دستگاههای مقصد، پس از تکمیل مراحل اداری و گزینش به زودی اعلام خواهد شد.
وی درباره همکاری دستگاههای اجرایی گفت: در این مرحله اول، ما با دستگاهها کاری نداریم و معرفی افراد به سازمان اداری و استخدامی انجام شده است؛ بعد از آن نوبت همکاری دستگاههاست تا فرآیند جذب این افراد را هر چه سریعتر نهایی کنند. انشاءالله در آینده گزارش تکمیلی ارائه خواهد شد.
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان درباره برنامه فراخوان بعدی بیان کرد: برنامهریزی کردهایم که فراخوان چهارم احتمالاً شهریور ماه منتشر شود اما در حال حاضر برخی هماهنگیها با سازمان اداری و استخدامی در جریان است و ما تلاش میکنیم این فرآیند به سرعت انجام شود.
