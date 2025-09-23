به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی نخبگان، سعید خدایگان به سه خبر مهم در خصوص جذب و استخدام نخبگان کشور در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، مراکز خصوصی و دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: از امروز ثبت‌نام متقاضیان شرکت در دومین فراخوان طرح «جهت» با هدف جذب دانش‌آموختگان برتر در مؤسسات علمی آغاز شده و تا ۱۵ مهرماه ادامه خواهد داشت. این طرح فرصت ارزشمندی است تا دانش آموختگان برتر بتوانند به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه‌ها نقش آفرینی کنند.

قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان در ادامه از ابلاغ شیوه‌نامه طرح جذب نخبگان در مراکز خصوصی خبر داد و افزود: یکی از دغدغه‌های مهم بنیاد، ایجاد بسترهای متنوع اشتغال برای نخبگان جهت توسعه اثرگذاری نخبگان در جامعه است. مراکز خصوصی از مهمترین مقاصد اثرگذاری نخبگان در کشور است. با این هدف، شیوه‌نامه جذب نخبگان در بخش خصوصی ابلاغ شد تا مسیر حضور این افراد در بنگاه‌های خصوصی هموار شود.

به گفته وی، شرکت‌ها، مراکز خصوصی و هلدینگ های بزرگ از متقاضیان اصلی جذب نخبگان از طریق این طرح هستند.

خدایگان با اشاره به پیگیری‌های مستمر از سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص فراخوان چهارم جذب در دستگاه‌های اجرایی گفت: با پیگیری‌های انجام شده و مساعدت سازمان اداری استخدامی، کدشغل های کلیدی و حساس دستگاه‌های اجرایی که در شان نخبگان باشد، با وسواس بالایی در حال احصا است و بلافاصله پس از ارسال این کدشغل ها توسط سازمان اداری استخدامی، ثبت‌نام فراخوان چهارم جذب در دستگاه‌های اجرایی آغاز خواهد شد.

قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان تأکید کرد: بنیاد با جدیت مسیر اجرای مأموریت‌های خود را خصوصاً در جذب و نگهداشت نخبگان دنبال می‌کند و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مختلف، فرصت‌های گسترده‌تری برای نقش‌آفرینی نخبگان کشور فراهم شود.