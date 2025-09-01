قدردانی نتانیاهو از ترامپ به خاطر ممنوعیت ورود محمود عباس به آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل از دونالد ترامپ به خاطر تصمیم برای ممنوعیت ورود محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و دیگر مقامات بلندپایه این تشکیلات به آمریکا قدردانی کرد.

گفتنی است که وزارت امور خارجه آمریکا ۷ شهریور ماه اعلام کرد که به رئیس تشکیلات خودگردان و سایر دیپلمات‌های فلسطینی برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل ویزا نخواهد داد و آنها باید تلاش برای تشکیل کشور فلسطین را متوقف کنند.

این وزارتخانه اعلام کرد که «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه این کشور تصمیم گرفته است که ویزای اعضای تشکیلات خودگردان فلسطین را پیش از مجمع عمومی سازمان ملل متحد لغو کند.

در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا آمد: ما تصمیم گرفته‌ایم که ویزای اعضای تشکیلات خودگردان فلسطین و سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) را پیش از مجمع عمومی سازمان ملل متحد لغو کنیم.

این بیانیه افزود: تشکیلات خودگردان و سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) باید به طور مداوم تروریسم از جمله حمله ۷ اکتبر را محکوم کنند.

آنها همچنین باید کارزار خود را برای پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی از جمله مراجعه به دادگاه کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری متوقف کنند.

وزارت امور خارجه آمریکا مدعی شد: تشکیلات خودگردان فلسطین باید از تلاش برای به رسمیت شناختن یکجانبه کشور فلسطین دست بردارد.

وزارت امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین ضمن ابراز شگفتی از این اقدام آمریکا تأکید کرد: این تصمیم واشنگتن نقض توافقنامه مقر سازمان ملل است و ما از گوترش و شورای امنیت می‌خواهیم که مسئولیت‌های خود را بر عهده بگیرند.

ما تأکید می‌کنیم که تصمیم واشنگتن مانع به رسمیت شناختن بین‌المللی کشور فلسطین نخواهد شد.

در مقابل، «گیدئون ساعر»، وزیر امور خارجه اسرائیل گفت: از همتای آمریکایی خود به خاطر پاسخگو کردن سازمان آزادیبخش و تشکیلات خودگردان فلسطین به خاطر حمایت از تروریسم تشکر می‌کنم. از رئیس جمهور آمریکا و دولت او به خاطر این گام جسورانه و ایستادن در کنار ما قدردانی می‌کنم.