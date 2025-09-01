آتش سوزی جنگل های «سیه چل» ایلام مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد پاکدل نژاد در گفتگوی ویژه خبری با اشاره به تکرار آتشسوزیها در جنگلهای بلوط زاگرس گفت: تجهیزات و امکانات موجود در استان پاسخگوی وسعت بالای جنگلها و شدت آتشسوزیهای اخیر نیست و ضرورت دارد استان به یک بالگرد آبپاش مجهز شود.
وی اظهار داشت: آتشسوزی روز شنبه با کمک بالگرد اعزامی، نیروهای مدیریت بحران، بسیج، دهیاران و دوستداران طبیعت مهار شد، اما عصر امروز بهواسطه سقوط یک کنگره در منطقه، آتش دوباره زبانه کشید.
وی افزود: با حضور نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست و گروههای مردمی، حریق جدید در کمتر از سه ساعت خاموش شد و هماکنون عملیات پایش برای جلوگیری از شعلهور شدن مجدد ادامه دارد.
پاکدلنژاد گفت: پیگیریها برای تجهیز استان به بالگرد آبپاش از سوی استانداری و دستگاههای ذیربط در حال انجام است و امیدواریم این مطالبه مهم بهزودی محقق شود.
