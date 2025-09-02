  1. استانها
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۰۰

دادستان ایلام: با عوامل انسانی در آتش‌سوزی جنگل ها برخورد قاطع می‌شود

ایلام - دادستان ایلام گفت: با عوامل انسانی در آتش‌سوزی جنگل ها و مراتع استان برخورد قاطع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوهاب بخشنده عصر سه شنبه ر نشست بررسی اقدامات پیشگیری و اطفای حریق مراتع استان اظهار داشت: در صورت اثبات عمدی بودن آتش‌سوزی‌ها، شناسایی عاملان در دستور کار قرار دارد و حتی در صورتی که منشأ آتش‌سوزی غیرعمد و ناشی از بی‌احتیاطی طبیعت‌گردان باشد، برخورد قانونی انجام خواهد شد.

وی افزود: روشن کردن آتش در طبیعت و رها کردن آن بدون خاموش کردن کامل، مصداق بی‌مبالاتی است و برابر قانون پیگیری می‌شود.

دادستان ایلام همچنین با اشاره به آلودگی هوا ناشی از تردد خودروهای فرسوده در سطح استان به‌ویژه ناوگان شهرداری‌ها خاطرنشان کرد: براساس قوانین موجود، دستگاه‌های خدمات‌رسان موظف هستند خودروهای فرسوده خود را تعویض، جایگزین یا تعمیر اساسی کنند.

