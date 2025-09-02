حجتالاسلام سجاد خیراندیش در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: مراسم محوری گرامیداشت هفته وحدت شهرستان مانه، با حضور علما، مسئولان و اقشار مختلف مردم در روستای کهنهجلگه بخش شیرینسو برگزار میشود.
وی در ادامه افزود: این مراسم با حضور حجتالاسلام والمسلمین نوروزی، نماینده ولیفقیه در سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی و حاج آخوند خادمی، امام جمعه اهل سنت برگزار خواهد شد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی مانه افزود: آئین گرامیداشت هفته وحدت از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ در مسجد روستای کهنهجلگه شیرینسو برگزار میشود و علاوه بر سخنرانی، برنامههای متنوع فرهنگی و معنوی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
حجتالاسلام خیراندیش تصریح کرد: حضور علمای شیعه و سنی، مسئولان استانی و شهرستانی و استقبال مردم نشاندهنده اهمیت جایگاه وحدت اسلامی در شهرستان مانه است و امیدواریم این همدلی و همراهی، الگویی برای سایر مناطق نیز باشد.
نظر شما