  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۶:۲۳

مراسم محوری هفته وحدت دوشنبه در شهرستان مانه برگزار می‌شود

مراسم محوری هفته وحدت دوشنبه در شهرستان مانه برگزار می‌شود

بجنورد- رییس اداره تبلیغات اسلامی مانه گفت: مراسم محوری گرامیداشت هفته وحدت شهرستان مانه، روز دوشنبه با حضور علما، مسئولان و اقشار مختلف مردم در روستای کهنه‌جلگه بخش شیرین‌سو برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام سجاد خیراندیش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: مراسم محوری گرامیداشت هفته وحدت شهرستان مانه، با حضور علما، مسئولان و اقشار مختلف مردم در روستای کهنه‌جلگه بخش شیرین‌سو برگزار می‌شود.

وی در ادامه افزود: این مراسم با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین نوروزی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی و حاج آخوند خادمی، امام جمعه اهل سنت برگزار خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی مانه افزود: آئین گرامیداشت هفته وحدت از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ در مسجد روستای کهنه‌جلگه شیرین‌سو برگزار می‌شود و علاوه بر سخنرانی، برنامه‌های متنوع فرهنگی و معنوی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام خیراندیش تصریح کرد: حضور علمای شیعه و سنی، مسئولان استانی و شهرستانی و استقبال مردم نشان‌دهنده اهمیت جایگاه وحدت اسلامی در شهرستان مانه است و امیدواریم این همدلی و همراهی، الگویی برای سایر مناطق نیز باشد.

کد خبر 6576999

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها