به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از ۳۰ نظامی صهیونیست نوشت: به نقطه فروپاشی رسیده‌ایم.

در این گزارش که بعد از انجام مصاحبه‌های مختلف با این نظامیان منتشر شده آمده است: روحیه نیروها بعد از گذشت ۲ سال از آغاز جنگ در غزه تضعیف شده است.

وال استریت ژورنال اضافه کرد: تعداد نظامیان اسرائیلی که درباره نتایج این جنگ سؤال می‌پرسند در حال افزایش است.

رسانه‌های عبری زبان ساعاتی قبل اذعان کردند که یکی از نظامیان تیپ معروف گولانی در داخل پایگاه نظامی در شمال اراضی اشغالی نزدیک مرزهای مشترک با لبنان دست به خودکشی زده است.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی روز گذشته نیز اعلام کردند که «ایتان کوبرمن» گروهبان ذخیره ارتش اشغالگر که در غزه خدمت کرده بود، در خانه‌اش به زندگی خود پایان داد.

این بیست و پنجمین مورد خودکشی در میان نظامیان رژیم صهیونیستی از ابتدای سال جاری میلادی است.