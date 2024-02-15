عصر نیمه شعبان راهپیمایی شاد در ورامین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد برگزاری جشن نیمه شعبان ورامین گفت: راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن غرور آفرین شد و عظمت جمعیت و تبلیغات مناسبت یک نماد مشهود در مردم سالاری دینی در کشور بود.

وی در خصوص برگزاری مراسم نیمه شعبان در ورامین اظهار داشت: نیمه شعبان یک مراسم مردمی بالقوه است و دستگاه‌های اجرایی و نهادها می‌توانند مشوق و هماهنگ کننده باشند تا این مراسم با شور و نشاط مردمی همراه شود.

محمودی افزود: محوریت در کشور در مراسم نیمه شعبان مسجد مقدس جمکران است، که ویژه برنامه‌هایی تدارک دیده شده است و در ورامین نیز در شب نیمه شعبان اجرای دعای فرج از مساجد، حسینیه‌ها و بقاع متبرکه و نورافشانی در محلات مختلف و پویش نذر مهدوی پیش بینی شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران جهت دار کردن اجرای برنامه‌ها را خواستار شد و تصریح کرد: فراگیرشدن احیای شب نیمه شعبان بسیار می‌تواند در معنوی کردن و برکت دار کردن آن تأثیر گذار باشد و برپایی جشن‌های نیمه شعبان در محلات و اجرایی کردن پویش‌های مهدوی می‌تواند در ذهن‌ها ماندگار شود.

وی بیان داشت: آموزش و پرورش می‌تواند با برپایی ایستگاه‌های دانش آموزی در مقابل مدارس و بهره گیری از خود دانش آموزان و اولیای آنها و برپایی مراسم احیای دانش آموزی یک کار ویژه ای را انجام دهد و اجرای سرودهای مهدوی نیز می‌تواند در مقابل مدارس یک شور ویژه ای را در شهر برپا کند.

محمودی به بهره گیری از ظرفیت‌های تشکل‌های مردمی را اشاره کرد و عنوان کرد: به میدان آمدن موکب‌های مردمی با برپا کردن ایستگاه‌های صلواتی و فرهنگی، ایجاد رقابت بین محلات مختلف در تزئینات مهدوی، شناسایی اصنافی که برای فروش اجناس خود طرح‌های تشویقی در این مدت را دارند توسط خود مردم در این ایام اجرایی خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در پایان گفت: مراسم محوری در روز نیمه شعبان شاد پیمایی برای برگزاری این روز بزرگ در سطح شهر است، که در این خصوص مقرر شده است، بعدازظهر روز نیمه شعبان از مصلی صاحب الزمان (عج) تا گلزار شهدای سید فتح الله به صورت راهپیمایی شاد برگزار شود.

امام جمعه خیرآباد ورامین نیز در این جلسه گفت: باید شادی‌های ایام پیروزی انقلاب اسلامی، جشن‌های شعبانیه را به برگزاری انتخابات پیش رو وصل کرد و این نشاط معنوی را با همت مسئولین می‌توان صد چندان کرد.

حجت الاسلام محمدیاری در خصوص برگزاری جشن نیمه شعبان در منطقه خیرآباد اظهار داشت: برپایی تجمع در محل امامزادگان طاهر و مطهر (ع) با پخت دهها دیگ آش توسط مردم اداره خواهد شد.