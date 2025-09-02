پروژه جاده شله کش به تنگ قیر در چرداول ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

محمد گراوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروژه احداث جاده جدید شله کش به تنگ قیر سال‌هاست چشم انتظار تکمیل مانده و مردم منطقه نسبت به مشکلات مسیر کنونی گلایه جدی دارند.

وی با اشاره به طول ۷ کیلومتری بخش اصلی این مسیر و پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی آن، افزود: این راه ارتباطی نه تنها مشکلات روستای شله کش، بلکه سه روستای دیگر را نیز برطرف خواهد کرد و نقش مهمی در تسهیل تردد به سرابله دارد.

گراوند عنوان کرد: برای اجرای این پروژه، مبلغ ۶۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی پیش‌بینی شده و مدت پیمان ۲۴ ماهه است که تاکنون حدود ۶ ماه از آن سپری شده است.

فرماندار چرداول تصریح کرد: اعتبارات تخصیص یافته به این پروژه از محل منابع استانی تأمین می‌شود و ما تمام توان خود را برای تسریع عملیات و بهره‌برداری از آن به کار خواهیم گرفت تا در زمان مقرر به سرانجام برسد.