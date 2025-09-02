به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله علیرضا اعرافی در جمع مدیران مدارس علمیه قم اظهار کرد: یکی از طرحهای مهم، برگزاری دوره دوم درس خارج است که پس از چهار سال دوره اول، یک دوره تکمیلی چهار تا پنج ساله طراحی شده که در سامانه نجاح ثبت میشود و این دورهها زمینهساز دستیابی به مرتبه اجتهاد است.
وی ادامه داد: طرح دوم، احیای درسهای آزاد غیر از فقه و اصول است و سنت تاریخی حوزه بر تدریس متون تفسیری، کلامی، فلسفی، عرفانی و سایر علوم بوده است. این سنت باید با نظم و آئیننامه مشخص احیا شود تا استعدادهای بزرگ از دل آن شکوفا شود.
آیتالله اعرافی افزود: طرح سوم نیز مربوط به درسهای تحقیقی غیر فقه و اصول است که پنج تا شش سال پیگیری شده و اکنون در دستور کار قرار دارد و هدف آن ایجاد سلسله درسهای عمیق در تفسیر، کلام، فلسفههای جدید و سایر حوزههاست تا سطوح عالی حوزه را پوشش دهد. طرح چهارم اهتمام به حوزه آزاد و ارتقای کیفیت از راهبردهای اصولی است و مدرسهای سطوح عالی و خارج کاهش داده شده و تمرکز در مراکز حرم، فیضیه و نقاط مرکزی شده است.
اجرای آزمایشی طرحهای «مدرسه آزاد» و «آزادسازی دروس فقه و اصول سطح یک»
مدیر حوزههای علمیه کشور با بیان اینکه اصلاحات آموزشی در حوزه علمیه قم افقهای تازهای را پیشروی طلاب گشوده است، گفت: بازخوانی کل نظام آموزشی حوزه یک ضرورت راهبردی است که باید با اهتمام و عمق بیشتری دنبال شود.
آیتالله اعرافی اظهار کرد: طرح پنجم اصلاحیه سطوح عالی است که پارسال اجرا شد و عمدتاً هم با اینکه آزاد بوده طلبهها به سمت آن آمدند و این اصلاحیه بسیار مهم بود، چراکه در درون نظام آموزشی آفاقی به روی طلبه باز میکرد و این طرح با زحمات زیادی پیش رفت و لازم است بازخوانی و تعمیق شود و همکاری بزرگان و مراجع و اساتید و شورای عالی سرمایه بزرگی در این مسیر است و جای تقدیر دارد.
مدیر حوزههای علمیه کشور گفت: طرح ششم بر اساس فرمایش بزرگان، بازخوانی کل نظام آموزشی است و اکنون آموزش آغاز به کار کرده است و دنبال میشود. این طرح از اهمیت بسیاری برخوردار است که به عنوان طرح مهم بر آن تأکید دارم و نیازمند راهنمایی و مشورت اساتید و بزرگان هستیم.
وی ادامه داد: طرح هفتم هدایت علمی است و از ابتدای مسئولیتم تقاضا کردهام که سطوح عالی و درسهای خارج نیازمند برنامه ریزی و مراقبت است، اما باید آزادی استاد و انتخاب و سنتهای اصیل حوزه آزاد محفوظ بماند و برخی از بزرگان هم به این موضوع کمتر توجه کردهاند. ما بر این باوریم که باید سنتهای حوزه حفظ شود و هدایت علمی طرحی است میانه رهایی مطلق و بیانضباطی مطلق و تقلید صرف از نظام دانشگاهی و مدرسهای و اگر درست و هوشمندانه این طرح پیاده شود، بهترین فضا برای رشد استعدادها خواهد بود.
سطح «ویژه»؛ فراتر از سطح چهار
آیتالله اعرافی در بخش دیگری از سخنانش گفت: نکته هشتم مربوط به سطح فراتر از چهار یا دوره ویژه است که برای درسهای آزاد و رشتههای خاص طراحی شده و هدف آن تربیت صاحبنظران است و آییننامههایی نیز برای این طرحها تهیه شده و تقدیم شورای عالی شده است.
وی افزود: طرح نهم اهتمام به استعدادهای برتر است که در این زمینه کاستیهایی داریم اما دو تا سه هزار نخبه شناسایی شده و حمایتهایی از سوی مرکز خدمات، حوزه و بنیاد شیخ انصاری انجام میشود و طرح ماندگاری هدفمند تدوین شده است و باید به تصویب رسد و اجرا شود.
مدیر حوزههای علمیه کشور اظهار کرد: توسعه برنامههای فقه معاصر نیز از مسائل بسیار مهم است و به عنوان دهمین نکته تاکید میشود. لازم است از ابتدای تحصیل، طلاب نگاهی به پرسشها و موضوعات جدید فقهی داشته باشند و تاکنون حدود ۵۰ جلد فقه معاصر از تقریرات درسی چاپ شده و ۲۰ جلد دیگر نیز آماده انتشار است. در همه اینها نظرات مراجع معظم تقلید و شورای عالی و بزرگان مد نظر است.
وی افزود: به عنوان نمونه یازدهمین طرح عبارت است از طرح استادکادر و استاد پژوهشی که از اقدامات جدید بوده و با تأیید شورای عالی ابلاغ شده است و این طرحها دست مدارس را در استفاده از نیرو و امکانات بازتر میگذارد و در صورت همکاری و اجرای خوب، دستاوردهای مهمی خواهد داشت.
آیتالله اعرافی ادامه داد: دوازدهمین نکته طرح رتبه بندی است و در حال تکمیل، ارتقا و توسعه است. البته در زمینه رتبهبندی، ما ادعای کمال نداریم، اما با شاخصهای موجود رتبهبندیها گویای نسبی واقعیتهاست و امسال برای نخستینبار یک مدرسه سطح یک در تهران رتبه نخست را کسب کرد و مدارس قم در رتبههای بعدی قرار گرفتند. البته قم بیشترین رتبههای برتر را دارد همگان باید این رتبهبندیها را مرور و نواقص را رفع کنند.
برنامه پنجساله دوم
مدیر حوزههای علمیه کشور گفت: سیزدهمین نکته آن است که برنامه پنجساله نخست به پایان رسیده و اکنون طراحی دومین برنامه پنجساله در حال انجام است و انتظار داریم مدارس و مراکز قم و سراسر کشور مشارکت جدی در این دوره داشته باشند تا نگاه برنامهای و راهبردی در آنها تقویت شود.
وی با اشاره به کانونهای تبلیغ در قالب چهاردهمین نکته اظهار کرد: حرکتی آغاز شده و گامهای خوبی برداشته شده است، اما باید کارهای جدید و جدیتری در این زمینه انجام شود و همچنین فعالیتهای علمی، جشنوارهها، المپیادها و مسابقات علمی در مدارس ادامه دارد که جای سپاسگزاری از مدیران و مسئولان دارد.
