به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله علیرضا اعرافی پیام تسلیتی به مردم افغانستان صادر کرد که متن این پیام به شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

در پی وقوع زلزلهٔ دل‌خراش در کشور افغانستان که جان شمار زیادی از مردم عزیز آن کشور را گرفت، قلوب ما را اندوهگین ساخت.

این مصیبت بزرگ را به مردم غیور و مقاوم افغانستان، به ویژه علما و شخصیت‌های بزرگوار دینی و فرهنگی و بازماندگان داغدار و خانواده‌های قربانیان، تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

حوزه‌های علمیه جمهوری اسلامی ایران در راستای وظایف و رسالت دینی و انسانی خود آماده ارائه هر گونه کمک و همکاری در راستای رفع مشکلات و کاهش آلام آسیب دیدگان می‌باشد.