به گزارش خبرنگار مهر، بهادر اسدی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه‌های کردستان، با اشاره به فراوانی جرایم مختلف در استان گفت: از میان ۱۰ عنوان مجرمانه با بیشترین آمار، چهار مورد شامل سرقت، رانندگی بدون پروانه، افترا و تخریب کاهش یافته‌اند، در حالی که شش عنوان دیگر از جمله ضرب و جرح عمدی، کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع با افزایش روبه‌رو بوده‌اند.

به گفته وی، سرقت ۱۰ درصد کاهش داشته، اما جرایمی نظیر ضرب و جرح عمدی ۱۲ درصد و کلاهبرداری ۱۵ درصد افزایش یافته‌اند.

دعاوی حقوقی و پرونده‌های خانواده

معاون اجتماعی دادگستری کردستان درباره دعاوی حقوقی نیز اظهار داشت: در پنج‌ماهه نخست سال جاری، برخی دعاوی همچون مطالبه خسارت دادرسی، مطالبه وجه و درخواست صدور اجراییه چک با افزایش قابل توجهی روبه‌رو بوده است.

وی افزود: در حوزه خانواده نیز طلاق توافقی کاهش ۷.۷ درصدی داشته اما طلاق به درخواست زوج ۶۵ درصد و طلاق به درخواست زوجه ۳۵ درصد افزایش یافته است.

اقدامات پیشگیرانه در معاملات املاک

اسدی با اشاره به اقدامات معاونت پیشگیری در حوزه ساماندهی مشاوران املاک گفت: تاکنون دو دوره آموزشی برای ۱۳۷ نفر از مشاوران املاک استان برگزار شده و بیش از ۱۸۵۰ واحد صنفی به سامانه کاتب متصل شده‌اند و همچنین ۱۱ واحد متخلف در سنندج شناسایی و برخورد قانونی با آن‌ها صورت گرفته است.

معاون اجتماعی دادگستری کردستان همچنین با اشاره به آمار مربوط به اجرای احکام قضائی بیان کرد: در پنج ماه نخست امسال صدور حکم آزادی مشروط ۴۲ درصد افزایش یافته، در حالی که مجازات‌های جایگزین حبس نظیر جزای نقدی ۲۲ درصد کاهش داشته است.

وی تصریح کرد: هدف اصلی معاونت اجتماعی و پیشگیری دادگستری استان، حرکت به سمت کاهش ورودی پرونده‌ها و تقویت اقدامات فرهنگی و اجتماعی در کنار اجرای دقیق قوانین است.

با اشاره به اقدامات حوزه پیشگیری مردمی اظهار داشت: در پنج‌ماهه نخست سال جاری، ۱۷۵ نفر به‌عنوان دیده‌بان پیشگیری در سامانه سجام قوه قضائیه جذب شدند که تاکنون ۵۲ گزارش مردمی از این طریق ثبت و ۳۸ مورد به دستگاه‌های ذی‌ربط ارجاع داده شده و ۸ مورد نیز به نتیجه اجرایی رسیده است.

وی افزود: در همین راستا، طرح «هر مسجد یک حقوقدان» با همکاری کانون وکلا، اساتید دانشگاه و کانون‌های فرهنگی مذهبی مساجد دنبال می‌شود که تاکنون چهار جلسه راهبری و پنج دوره آموزشی برای آن برگزار شده است.

تعامل با نهادهای مدنی

سرپرست معاونت اجتماعی دادگستری کردستان با اشاره به اجرای دستورالعمل تعامل با نهادهای مردمی گفت: تاکنون نشست‌های تخصصی با نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار و کارتابل اعلام جرم برای ۵ سمن فعال ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: همچنین دو مورد اعلام جرم از طریق این نهادها صورت گرفته و چهار جلسه مشترک با دستگاه‌های دولتی و مردمی در جهت افزایش ظرفیت‌سازی برگزار شده است.

اسدی یکی دیگر از برنامه‌های مهم معاونت اجتماعی را اجرای طرح «قاضی مدرسه» عنوان کرد و گفت: این طرح با هدف ارتقای آگاهی حقوقی در مدارس اولویت‌دار استان در حال اجراست و تاکنون کارگاه‌های آموزشی ویژه معلمان در شهرستان‌های مختلف برگزار شده است.

سامانه پنجره واحد زمین؛ ابزاری نوین برای مقابله با زمین‌خواری

معاون اجتماعی دادگستری کردستان در ادامه با اشاره به اهمیت پیشگیری از جرایم مرتبط با حوزه زمین اظهار کرد: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین که از سال ۱۴۰۱ در استان راه‌اندازی شده، امکان شناسایی تخلفات زمین‌خواری و تغییر کاربری‌های غیرمجاز را از طریق تصاویر ماهواره‌ای فراهم کرده است.

وی افزود: این سامانه علاوه بر شفاف‌سازی در صدور مجوزها، مانع جعل استعلامات و سوءاستفاده زمین‌خواران می‌شود و اگرچه برخی دستگاه‌ها هنوز اطلاعات خود را بارگذاری نکرده‌اند، اما تاکنون بخش عمده‌ای از داده‌ها در سامانه ثبت شده است.

کاهش جرایم حوزه زمین

اسدی تصریح کرد: از ۱۶ عنوان مجرمانه در حوزه زمین، ۱۰ عنوان در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ روند کاهشی داشته است و همچنین در سال ۱۴۰۳ ورودی پرونده‌های مرتبط با زمین نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد کاهش یافته و به ۸۷۴ پرونده رسیده است.

اقدامات اجتماعی در محلات حاشیه‌نشین

سرپرست معاونت اجتماعی دادگستری کردستان به اقدامات این معاونت در مناطق آسیب‌خیز اشاره کرد و گفت: آسیب‌شناسی محلات حاشیه‌نشین و شناسایی راهکارهای پیشگیرانه در دستور کار قرار دارد و تاکنون یک جلسه کمیته هدایت و رهبری گروه‌های سازش محلی برگزار و مکاتبات لازم با استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای انتخاب سه محله اولویت‌دار انجام شده است.

وی افزود: همچنین فراخوان جذب متقاضیان عضویت در گروه‌های سازش محلی منتشر شده و هماهنگی‌های لازم با شورای حل اختلاف برای معرفی افراد واجد شرایط صورت گرفته است.

اسدی در ادامه نشست خبری خود با اشاره به برنامه‌های پیشگیرانه در حوزه خانواده اظهار داشت: اطلاع‌رسانی به متقاضیان طلاق از طریق پیامک و نصب پوستر در مراکز مشاوره و حوزه‌های قضائی انجام شده است.

وی افزود: برای زوجین متقاضی طلاق پرونده تشکیل و پیش‌آزمون اجرا شده و تاکنون هفت کارگاه آموزشی با محوریت مهارت‌های ارتباطی ویژه این زوجین برگزار شده است.

حمایت از زنان و کودکان آسیب‌دیده

معاون اجتماعی دادگستری کردستان بیان کرد: فعالیت مراکز «مهر خانواده» در استان به‌منظور ملاقات فرزندان طلاق ادامه دارد و در سه‌ماهه نخست سال جاری ۴۹۸ ملاقات در این مراکز انجام شده است.

وی همچنین از برگزاری شش کارگاه آموزشی برای کودکان و ساماندهی دفاتر حمایت از زنان و خانواده خبر داد و افزود: خدمات مشاوره‌ای و حمایتی به زنان آسیب‌دیده و معلول ارائه و اطلاعات آن‌ها در سامانه جامع حمایت از زنان و خانواده ثبت شده است.

اجرای برنامه ملی پیشگیری از خشونت و پروژه «نماد»

اسدی با اشاره به اجرای برنامه جامع پیشگیری از خشونت گفت: تقسیم کار استانی و مصوبات این طرح به ادارات ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: در حوزه آموزش‌وپرورش نیز پروژه ملی «نماد» (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) با هدف محافظت‌های حقوقی و قضائی در حال اجراست و تاکنون جلسه شورای سیاست‌گذاری نماد برگزار و مصوبات آن به ادارات کل ابلاغ شده است.

به گفته وی، تاکنون لیست کامل مدارس و دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل جمع‌آوری و اقدامات اولیه برای تهیه اطلس آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان صورت گرفته است.

سرپرست معاونت اجتماعی دادگستری کردستان در ادامه اظهار کرد: در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، یک جلسه شورای استانی و ۱۳ جلسه شورای شهرستانی پیشگیری از وقوع جرم برگزار شده است.

وی افزود: در اولین جلسه استانی، موضوع پیشگیری از سرقت انرژی بررسی شد و در جلسات دیگر، دعاوی اولویتی هر شهرستان مطرح و برای پیگیری به دادستان‌ها و رؤسای دادگستری ابلاغ شد.

اقدامات در حوزه گمرک و مبارزه با قاچاق

اسدی یکی از برنامه‌های مهم معاونت اجتماعی دادگستری را پیگیری مشکلات حوزه گمرک عنوان کرد و گفت: تجهیز مبادی ورودی و خروجی به دستگاه‌های پیشرفته نظیر ایکس‌ری یکی از ضرورت‌ها است و متأسفانه دستگاه ایکس‌ری گمرک مدت‌ها خراب بوده که پس از مکاتبات با وزارت اقتصاد و گمرک کشور، خرید دو دستگاه جدید در دستور کار قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: در صورت عدم تحقق این وعده‌ها، موضوع از طریق قضائی پیگیری و اعلام جرم خواهد شد. همچنین کارگروه پیشگیری گمرکی و تجاری برای رصد قاچاق سازمان‌یافته تشکیل شده است.

پیشگیری از جرایم اقتصادی و سرقت‌های خشن

معاون اجتماعی دادگستری کردستان با اشاره به اولویت‌های سال ۱۴۰۴ گفت: کلاهبرداری به‌عنوان مهم‌ترین جرم و دعوای مربوط به صدور اجراییه چک بلامحل به‌عنوان دعوای اولویت‌دار استان انتخاب شده است.

وی افزود: طرح جامع پیشگیری از سرقت با کاهش ۱۰ درصدی آمار نسبت به سال گذشته در حال اجراست و بانک اطلاعاتی سارقین به‌ویژه سارقین حرفه‌ای و خشن با همکاری پلیس و اداره کل زندان‌ها به‌روزرسانی شده است.

تقویت اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی

اسدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حوزه اطلاع‌رسانی و ارتقای فرهنگ پیشگیری، چهار برنامه تلویزیونی از شبکه استانی پخش شده و ۹ محتوای پیشگیرانه پس از تأیید، از طریق پیامک برای بیش از ۲۲۵ هزار شهروند ارسال شده است.

وی تصریح کرد: هدف ما از این اقدامات، تقویت آگاهی عمومی، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی استان است.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر جرایم مرتبط با آتش سوزی عمدی در مراتع و جنگل‌های استان اظهار کرد: برای کسانیکه در آتش سوزی مراتع نقش داشته باشند سه سال حبس و جرایم مالی براساس برآورد خسارت در نظر گرفته می‌شود.