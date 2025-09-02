به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این اقدام توسط بانکی که ۱۹۰ هزار میلیارد ین(۱.۲۹ هزار میلیارددلار) سپرده در اختیار دارد، نشان دهنده موج فزاینده نهادهای داخلی است که برای ارائه تراکنشهای مالی شان از فناوری بلاکچین استفاده می کنند.
پست بانک ژاپن که دولت نیز از سهامداران آن به شمار می رود، ارز دیجیتال DCJPY را برای سپرده گذاران معرفی می کنند. سپرده گذاران پست بانک پس از عرضه این پول دیجیتال می توانند ین را برای تراکنش های آنی و دیگر دارایی های مبتنی بر بلاکچین به DCJPY تبدیل کنند.
بانک مذکور در بیانیه ای اعلام کرد: ارز سپرده توکنیزهشدهای که در دست بررسی است، تراکنشهایی فوری و شفاف با استفاده از فناوری بلاکچین ارائه خواهد داد.
DCJPY یک ارز سپرده مبتنی بر بلاکچین است که بهطور کامل و یک به یک توسط ین فیات پشتیبانی میشود. این ارز با استیبلکوینها دارد زیرا استیبلکوینها نوعی ارز دیجیتال هستند که برای حفظ ارزش ثابت، معمولاً به یک ارز فیات وابستهاند.
