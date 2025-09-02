  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۴۹

انتقال محکومین افغانستانی به کشورشان

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری از انتقال محکومین افغانستانی به کشورشان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با حقانی سرپرست سفارت افغانستان در تهران دیدار و گفتگو کرد.

معاون وزیر دادگستری کشورمان در دیدار با سرپرست سفارت افغانستان در تهران، با یادآوری روابط عمیق تاریخی و فرهنگی دو ملت ایران و افغانستان، بر تقویت روابط با لحاظ حسن همجواری، حفظ کرامت انسانی مهاجرین و همچنین جلوگیری از توطئه دشمنان تاکید کرد.

سرپرست سفارت افغانستان نیز در این دیدار با اشاره به دفاع غیورانه ملت و دولت ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه علیه رژیم صهیونیستی، گفت: افغانستان در کنار جمهوری اسلامی ایران ایستاده و امنیت ایران را جزئی از امنیت افغانستان می‌داند که باید از آن پاسداری نمود.

حقانی همچنین در این دیدار با تشکر از اقدامات صورت گرفته در انتقال محکومان افغانستانی که در ندامتگاه‌های ایران در حال تحمل کیفر حبس هستند، خواستار از سرگیری انتقال این افراد شد و اظهار داشت: از سرگیری انتقال زندانیان افغانستانی گامی مهم در اجرای موافقت‌نامه انتقال محکومین میان دو کشور است که بیش از یک دهه از امضای آن می‌گذرد.

طرفین در این دیدار بر پیگیری و تداوم همکاری‌های فنی برای تسهیل انتقال زندانیان تاکید کردند.

