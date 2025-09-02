کهگیلویه و بویراحمد رکورددار مصرف نوشابه

به گزارش خبرنگار مهر یاسوج، مسلم شریفی صبح سه شنبه در نشست تخصصی «مصرف نوشابه، تهدید سلامت» که با حضور کارشناسان تغذیه و مسئولان مرتبط برگزار شد، با بیان اینکه نوشابه‌های گازدار به نمادی از زندگی مدرن ولی پرخطر تبدیل شده‌اند، مصرف آن را یکی از مضرترین عادات غذایی عنوان کرد.

وی اظهار کرد: پشت طعم وسوسه‌انگیز و بازاریابی تهاجمی این نوشیدنی‌ها، واقعیتی تلخ و انکارناپذیر نهفته است؛ محصولی که عمدتاً از آب، شکر، اسیدها، طعم‌دهنده‌های مصنوعی و مواد شیمیایی تشکیل شده و به طور کامل فاقد هرگونه ارزش غذایی ویتامین، مواد معدنی یا فیبر است.

رئیس مرکز بهداشت کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود به مهم‌ترین عوارض مصرف نوشابه اشاره و تصریح کرد: این محصول به‌صورت یک سم شیرین عمل می‌کند و می‌تواند عامل بسیاری از بیماری‌های غیرواگیر باشد.

۴۰ گرم قند در مصرف نوشابه

وی با اشاره به مکانیسم آسیب‌زایی نوشابه، خاطرنشان کرد: یک قوطی ۳۳۰ میلی‌لیتری نوشابه معمولی حاوی حدود ۳۵ تا ۴۰ گرم قند معادل ۷ تا ۱۰ حبه قند است که گاهی از حد مجاز روزانه قند توصیه شده توسط سازمان جهانی بهداشت ۲۵ گرم نیز فراتر می‌رود. این "کالری‌های خالی" بدون ایجاد احساس سیری، مستقیم‌ترین عامل چاقی و به ویژه تجمع چربی احشایی هستند.

شریفی دیابت نوع ۲ را یکی دیگر از عوارض جدی برشمرد و افزود: حجم عظیم قند ساده، باعث افزایش ناگهانی قند خون و ترشح انسولین زیاد می‌شود که در نهایت به مقاومت به انسولین و دیابت منجر می‌شود.

وی در ادامه به تأثیر مخرب نوشابه بر دندان‌ها و استخوان‌ها پرداخت و اظهار داشت: اسید فسفریک و سیتریک موجود در آن، علاوه بر ایجاد پوسیدگی دندان، با خارج کردن کلسیم از استخوان‌ها، خطر پوکی استخوان را به ویژه در زنان و نوجوانان افزایش می‌دهد.

افزایش بیماری‌ها با مصرف نوشابه

رئیس مرکز بهداشت استان، بیماری‌های قلبی-عروقی، آسیب به کلیه‌ها و تشکیل سنگ کلیه، اعتیادآوری به دلیل ترکیب کافئین و قند، افزایش خطر سرطان به‌طور غیرمستقیم از طریق چاقی، و اختلال در متابولیسم بدن را از دیگر تهدیدات جدی ناشی از مصرف نوشابه برشمرد.

کهگیلویه و بویراحمد رکوردار مصرف نوشابه

وی در بخش دیگری از سخنانش با هشدار درباره آمار نگران‌کننده مصرف نوشابه در استان، تأکید کرد: متأسفانه طبق آخرین آمار، مصرف سرانه نوشابه در استان کهگیلویه و بویراحمد در بین استان‌های کشور بالاترین میزان را دارد. این آمار با توجه به عوارض گسترده آن، نیازمند عزمی جدی و برنامه‌ریزی فوری برای آموزش و اطلاع‌رسانی عمومی از طریق تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط است.

شریفی در پایان بر نقش محوری حوزه بهداشت در این زمینه تأکید و تصریح کرد: در حوزه بهداشت، با توجه به اینکه آموزش یکی از مهم‌ترین رسالت‌های سازمانی است، برنامه‌های آموزشی مختلفی از طریق کارشناسان تغذیه شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت پیش‌بینی شده است. همچنین آموزش و اطلاع‌رسانی از طریق صدا و سیمای استان و سایت‌های محلی در دستور کار قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: نوشابه یک تهدید جدی برای سلامت عمومی است و حذف یا کاهش چشمگیر آن، ساده‌ترین و مؤثرترین اقدام برای ارتقای سلامت و پیشگیری از بیماری‌های مزمن است. بهترین جایگزین، آب، دوغ کم‌نمک، عرقیات طبیعی، دمنوش‌های بدون شکر و آبمیوه‌های طبیعی به میزان متعادل هستند. به یاد داشته باشیم که سرمایه‌گذاری بر سلامت امروز، تضمینی برای زندگی سالم‌تر فردا است.