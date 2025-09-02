۳۲ مرکز خرید سیب صنعتی در آذربایجان غربی دایر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، میرجمال ساداتی در این زمینه افزود: امسال ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت محصولات باغی رفته که از این میزان ۶۰ هزار هکتار زیرکشت سیب درختی است.
وی ادامه داد: در سال جاری پیش بینی میشود ۹۵۰ هزار تن سیب از باغات استان برداشت شود که از این میزان ۳۵۰ هزار تن سیب درجه سه یا همان سیب زیردرختی است.
ساداتی اضافه کرد: در این راستا امسال ۳۲ مرکز خرید سیب صنعتی در استان برای کاهش هزینهها، خرید و جمع آوری بهداشتی سیب صنعتی در استان دایر شده است.
مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی گفت: امسال قیمت توافقی خرید سیب صنعتی در استان ۱۴۵ تا ۱۵۰ هزار تومان تعیین شده است و سیب صنعتی ماده اولیه ۴۲ کارخانه فرآوری محصولات کشاورزی استان را تأمین میکند.
