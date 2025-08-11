سالانه بیش از سه میلیون تن محصولات کشاورزی در زنجان تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر کرامتی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با وجود محدودیتهای اقلیمی، کشاورزان و باغداران استان سالانه بیش از سه میلیون تن انواع محصولات کشاورزی تولید میکنند و این استان در تولید محصولاتی همچون زیتون، لوبیا و سیبزمینی در جمع رتبههای برتر کشور قرار دارد.
وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی در راستای انسجامبخشی به سیاستها و اجرای وظایف خود در استانها از ظرفیت دستگاهها و سازمانهای تابعه بهره میگیرد، افزود: در استان زنجان نیز ۱۳ دستگاه از جمله ادارهکل دامپزشکی، منابع طبیعی، امور عشایر، تعاون روستایی، مراکز تحقیقات کشاورزی، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی فعال هستند.
کرامتی ادامه داد: ساختار داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان شامل پنج معاونت «تولیدات گیاهی»، «تولیدات دامی»، «توسعه مدیریت و منابع»، «برنامهریزی و امور اقتصادی» و «توسعه بازرگانی» به همراه ۹ مدیریت تخصصی و هشت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانی است که مأموریت اجرای سیاستهای وزارتخانه را برعهده دارند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه مساحت استان زنجان دو میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار بوده ۸۵۰ هزار هکتار آن اراضی قابل کشت بوده است، گفت: سالانه ۶۰۰ هزار هکتار زیر کشت میرود. از این میزان، ۴۷۵ هزار هکتار به صورت دیم و ۱۲۵ هزار هکتار به صورت آبی کشت میشود و ۲۵۰ هزار هکتار نیز به آیش اختصاص دارد.
وی محصولات باغی عمده استان را سیب، انگور و زیتون و محصولات زراعی مهم را گندم، سیبزمینی، لوبیا و جو عنوان کرد و گفت: سالانه بین ۳۲۰ تا ۳۴۰ هزار هکتار از اراضی استان به کشت گندم اختصاص مییابد و حبوبات، جو و دانههای روغنی نیز سهم قابل توجهی در کشت استان دارند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه ۱۰۶ هزار خانوار بهرهبردار در بخش کشاورزی استان فعال هستند، گفت: این میزان ۲۳ درصد اشتغال و حدود ۲۳ درصد ارزش افزوده ناخالص استان را به خود اختصاص داده است. زنجان در تولید زیتون رتبه اول و در تولید لوبیا رتبه سوم کشور را دارد و در محصولاتی همچون سیبزمینی، پیاز، گوجهفرنگی، نخود و سیب درختی نیز بین رتبههای اول تا هشتم کشور قرار دارد.
وی افزود: در حال حاضر ۳۳۴ واحد طیور صنعتی در استان فعال است که سالانه بیش از ۱۰۰ هزار تن گوشت مرغ و ۲۷ هزار تن تخممرغ تولید میکنند. همچنین تولید گوشت قرمز استان سالانه ۱۴ هزار و ۵۰۰ تن و تولید شیر خام حدود ۶۶۶ هزار تن است. در حوزه آبزیپروری نیز بیش از یکهزار و ۳۰۰ تن انواع ماهی تولید میشود.
کرامتی ارزش ناخالص تولیدات کشاورزی استان را بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در سال گذشته بیش از ۳۹ هزار تن محصول مازاد به ارزش حدود ۳۴ میلیون دلار به خارج از کشور صادر شده است.
وی تأمین ۳۶۰ هزار تن نهاده دامی، بیش از یکهزار دستگاه تراکتور و دهها دستگاه ادوات کشاورزی، مبارزه با آفات و سن گندم در سطح ۱۴۱ هزار هکتار و اجرای سامانههای نوین آبیاری در ۲۳ هزار هکتار را از مهمترین اقدامات سال گذشته عنوان کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان برنامههای سال جاری را شامل حمایت از سرمایهگذاری، افزایش بهرهوری، توسعه صنایع تبدیلی، مقابله با آفات، مدیریت تنشهای آبی، توسعه کشاورزی حفاظتی، گسترش گلخانهها، مکانیزاسیون و استفاده از ارقام مقاوم به خشکی دانست و گفت: همه این اقدامات با هدف حفظ منابع خاک و آب و ارتقای امنیت غذایی استان و کشور انجام میشود.
نظر شما