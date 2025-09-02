به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ستوده صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: مطابق با تفاهمنامهای که مابین دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر منعقد شده است، مرکز بهداشت شهرستان بوشهر، طرح سلامت دهان و دندان مددجویان کمیته امداد شهرستان بوشهر آغاز کرد.
سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بوشهر افزود: در این طرح مشترک تعداد ۱۱۰ نفر از مددجویان ۶ تا ۱۴ سال، مادران باردار، زنان شیرده بهصورت رایگان از نظر سلامت دهان و دندان توسط دندانپزشک مورد بررسی قرار میگیرند و طبق قرارداد منعقدشده برای آنها خدمات ترمیمی و عصبکشی انجام میشود.
کارشناس مسئول واحد سلامت دهان و دندان شهرستان بوشهر نیز گفت: هزینههای سنگین دندانپزشکی و فقدان حمایت مؤثر بیمهها از خدمات این حوزه، منجر به این شده که اقشار آسیبپذیر جامعه کمتر به فکر سلامت دهان و دندان خود باشند که این امر باعث پوسیدگی و از بین رفتن دندانها میشود.
محبوبه اوجی تصریح کرد: بهطور متوسط هر کودک ۶٫ ساله ایرانی در بدو ورود به مدرسه دارای ۵ دندان شیری پوسیده بوده و از سن ۶ تا ۱۲ سالگی نیز میزان پوسیدگی دندانهای دائمی روند افزایشی دارد.
اوجی گفت: بهترین زمان جهت کنترل بیماریهای دهان و دندان، سنین کودکی است و با اجرای این طرح مشترک با کمیته امداد امام خمینی (ره) دسترسی افراد آسیبپذیر جامعه به خدمات دندانپزشکی افزایش مییابد.
وی اشاره کرد: این طرح بهصورت کشوری و پایلوت در پنج استان کشور از جمله استان بوشهر آغاز شده است و خدماتی که در این طرح برای مددجویان کمیته امداد ارائه میگردد شامل معاینه و آموزش سلامت دهان و دندان، رادیوگرافی، عصبکشی و ترمیم دندانهای پوسیده است.
