اجرای طرح ارتقای سلامت دهان و دندان برای مددجویان کمیته امداد کنگان

به گزارش خبرنگار مهر، علی صابر صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح مشترک ارتقا سلامت دهان و دندان جهت مددجویان کمیته امداد در کلینیک دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت قدس کنگان با همکاری واحد سلامت دهان و دندان شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان آغاز شد.
معاون بهداشت شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان افزود: در این طرح تعداد ۸۰ نفر از مددجویان ۶ تا ۱۴ سال کمیته امداد بهصورت رایگان خدمات عصبکشی و ترمیم جهت آنها انجام میشود.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه پوسیدگی دندان یکی از شایعترین بیماریها در بین کودکان زیر ۱۴ سال است، این طرح با هدف ارتقای سطح سلامت دهان و دندان کودکان ۶ تا ۱۴ سال تحت حمایت کمیته امداد و کمک به خانوادهها در تأمین هزینههای درمان دندانپزشکی اجرا میشود.
معاون بهداشت شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان گفت: این طرح بهصورت کشوری و پایلوت در پنج استان کشور از جمله استان بوشهر آغاز شده است و خدماتی که در این طرح برای مددجویان کمیته امداد ارائه میشود شامل معاینه و آموزش سلامت دهان و دندان، رادیوگرافی، عصبکشی و ترمیم دندانهای پوسیده است.
