ارتقای سلامت افراد آسیب پذیر در شهرستان گناوه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا توکلی صبح چهارشنبه در نشست مشترک معاون کمیته امداد امام خمینی (ره) و سایر مسئولین مرتبط با طرح شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه گفت: در تفاهم نامه‌ای که بین دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و کمیته امداد امام خمینی (ره) استان منعقد شده است، طرح سلامت دهان و دندان به گروه هدف معرفی شده توسط کمیته امداد برای ارائه خدمات دندان پزشکی رایگان، در شهرستان گناوه اجرا می‌شود.

معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه اظهار کرد: مقرر شد ۱۱۰ نفر از مددجویان که شامل کودکان زیر ۶ تا ۱۴ سال، زنان باردار و شیرده می‌باشند خدمات دندان پزشکی شامل OPG، عصب کشی و ترمیم را در واحدهای دندانپزشکی مراکز خدمات جامع سلامت سید الشهدا(ع) و امام علی نقی(ع) شهرستان به صورت رایگان دریافت کنند.

وی افزود: هزینه خدمات واحدهای دندان پزشکی واگذارشده مراکز خدمات جامع سلامت با تعرفه خیریه مصوب هیت وزیران دریافت می‌شود که در این طرح مدد جویان خدمات را رایگان دریافت می‌کنند.

توکلی با بیان اینکه این طرح ارتقای سلامت دهان و دندان مددجویان را به دنبال خواهد داشت، تصریح کرد: سلامت دهان و دندان برای کودکان و زنان باردار حیاتی است؛ در زنان باردار، مشکلات دهان و دندان بر سلامت جنین تأثیر گذاشته و می‌تواند منجر به مواردی مثل زایمان زودرس یا کم‌توانی شود، در مورد کودکان پایه‌های سلامت دهان و دندان در دوران کودکی شکل می‌گیرد.

وی تصریح کرد: سلامت دهان و دندان در کودکان و به‌خصوص در زنان باردار برای جلوگیری از شکلات عمده سلامتی ضروری است.