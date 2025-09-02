محمد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بیمه سلامت خدمات درمانی، تشخیصی و پیشگیری را از مؤسسات دریافت و به بیمهشده ارائه میدهد.
وی تصریح کرد: تاکنون حدود ۶۱۵ هزار بیمهشده در سطح استان وجود دارد، که از این تعداد ۴۶۳ هزار بیمهشده عضو صندوق روستایی هستند و بهصورت رایگان و بدون پرداخت سرانه بیمه خدمات دریافت میکنند.
مدیرکل بیمه سلامت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این در حالی است که حق بیمه برای دهکهای یک تا پنج رایگان و دهکهای ۶ تا ۹ از تخفیفهای ۴۰ تا ۷۰ درصدی بهرمند میشود.
حیدری با اشاره به اینکه در بحث صندوق بیماران خاص و صعبالعلاج، تقریباً ۶ بیماری خاص و ۱۳۰ بیماری صعبالعلاج تحت پوشش هستند و تاکنون حدود ۵۰ میلیارد تومان به آنها پرداخت هزینه شده است، افزود: این بیماران بعد از تشخیص بیماری و نشاندار شدن خدمات ویژهای دریافت میکنند.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۷۳ کدژنریک داروی سرطانی تحت پوشش بیمه سلامت است و هر ساله تعداد این داروها افزایش مییابد و خدمات ارائه میشود.
مدیرکل بیمه سلامت چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: اجرا و استقرار نسخهنویسی الکترونیک که یکی از طرحهای بزرگ اجرا شده در سالهای اخیر میباشد و در حال حاضر دیگر نسخه کاغذی در هیچیک از نقاط، مگر در برخی مناطق صعبالعبور، نداریم.
حیدری اذعان داشت: هزینههای مربوط به درمان ناباروری تا چند سال اخیر تحت پوشش بیمه نبودند اما حالا در جهت جوانی جمعیت، بیمه سلامت تا سقف ۹۰ درصد هزینهها را پرداخت میکند و همه خدمات را تحت پوشش دارد.
تقبل ۹۰ درصد هزینههای بستری و ۷۰ درصد هزینههای درمان سرپایی توسط بیمه سلامت
وی ادامه داد: طبق قانون توسعه پنج ساله هفتم، باید تمام ایرانیان بیمه داشته باشند، که محقق شده و اگر فردی بیمه ندارد و در بیمارستان بستری شده، در زمان بستری میتواند خود را بیمه کرده و از خدمات آن بهرمند شوند.
مدیرکل بیمه سلامت چهارمحال و بختیاری بیان داشت: حدود ۹۰۰ مرکز طرف قرارداد در این استان وجود دارد که خدمات را به بیمهشده ارائه میدهند و بیمه سلامت در حوزه بستری تا ۹۰ درصد هزینهها و در حوزه سرپایی تا ۷۰ درصد هزینهها را تقبل میکند.
حیدری با اشاره به طرح درمان رایگان کودکان زیر هفت سال، بهصورت سرپایی و بستری در مراکز دولتی تاکید کرد: این طرح در راستای کمک به جوانی جمعیت و کمک به اقشا آسیبپذیر اجرا میشود، همچنین پیگیریها جهت اجرای طرحی که در آن درمان سالمندان بالای ۶۵ سال رایگان شود، نیز هستیم.
وی به پزشک خانواده و نظام ارجاع اشاره و افزود: مردم ساکن در روستاها و شهرهای با جمعیت زیر ۲۰ هزار نفر باید از طریق پزشک خانواده کارهای درمانی خود را پیگیری کنند، همه هزینههای این افراد اگر از طریق نظام ارجاع به سطوح بالاتر ارجاع داده شوند، رایگان خواهد بود.
مدیرکل بیمه سلامت چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در گذشته خدمات دندانپزشکی تحت پوشش بیمه نبوده و هزینههای سنگینی به خانوادهها تحمیل میکرد، یادآور شد: در حال حاضر ۲۰ خدمت دندانپزشکی تحت پوشش بیمه قرار گرفته و ارائه خدمات میشود.
