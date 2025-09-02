داوود قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص روند اعمال خاموشی‌ها با توجه به کاهش دما اظهار کرد: با وجود خنک‌تر شدن هوا، همچنان به دلیل خروج هزار مگاوات نیروگاه اتمی بوشهر از مدار و کاهش تولید نیروگاه‌های آبی ناشی از خشکسالی در استان اصفهان حدود ۲ هزار مگاوات ناترازی داریم و خاموشی‌ها در بخش خانگی و صنعتی تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت.

وی افزود: تعمیر و سرویس نیروگاه‌ها که در طول تابستان با ظرفیت کامل کار کرده‌اند، در پایان شهریور انجام خواهد شد و امید داریم شرایط برای کاهش خاموشی‌ها فراهم شود.

قاسمی با تاکید بر اهمیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان گفت: در هفته دولت امسال هم‌زمان با روز ملی انرژی ۸۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان افتتاح و عملیات اجرایی بیش از ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید با اعتباری بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان آغاز شد. این اقدام نشان‌دهنده اهتمام جدی استان به توسعه انرژی خورشیدی است.

سخنگوی شرکت برق استان اصفهان درباره زیرساخت‌های اتصال نیروگاه‌های خورشیدی به شبکه سراسری تصریح کرد: این پروژه‌ها در شعاع ۵ تا ۱۰ کیلومتری پست‌های فشار قوی قرار می‌گیرند تا اتصال به شبکه با سهولت بیشتری انجام شود. همکاری مناسبی نیز با دستگاه‌های مرتبط از جمله محیط زیست و منابع طبیعی برای تخصیص زمین به سرمایه‌گذاران وجود دارد.

وی با اشاره به وضعیت نیروگاه‌های حرارتی کشور گفت: میانگین عمر نیروگاه‌های حرارتی بین ۳۵ تا ۴۵ سال است و نیاز به بازسازی و تبدیل به سیکل ترکیبی دارند. با این تغییر، راندمان نیروگاه‌ها از حدود ۳۷ درصد به ۵۵ درصد افزایش خواهد یافت.

قاسمی با تاکید بر نیاز به اعتبار ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای نوسازی نیروگاه‌های استان اصفهان تاکید کرد: تمام واحدهای نیروگاه اصفهان در مدار تولید هستند اما محدودیت در تأمین آب همچنان چالش اصلی این نیروگاه محسوب می‌شود که برای رفع آن نیز برنامه‌ریزی‌هایی در دست انجام است.