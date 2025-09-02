به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، کنکور سراسری ۱۴۰۴ بار دیگر نام «ماز» را در صدر موفقیتهای آموزشی کشور قرار داد. آمار رسمی نشان میدهد که بخش عمدهای از رتبههای برتر کنکور امسال از خدمات آموزشی ماز بهره بردهاند و میتوانید مصاحبه با رتبه برترها ۱۴۰۴ را مشاهده کنید.
رتبههای برتر کنکور تجربی ۱۴۰۴
در گروه آزمایشی تجربی، آترینا فرحمند (رتبه ۱) و آیدین منفرد (رتبه ۲) در کنار ۹ نفر از ۱۰ رتبه اول، از دانشآموزان ماز بودهاند. این موفقیت چشمگیر نشان میدهد که برنامه جامع راهبردی و آزمونهای تحلیلی ماز، مسیر رسیدن به رتبههای تکرقمی را برای داوطلبان هموار کرده است.
رتبههای برتر کنکور ریاضی ۱۴۰۴
در رشته ریاضی نیز تمامی نفرات تکرقمی، از جمله امیرحسین ابراهیمی (رتبه ۲)، دانشآموزان ماز بودهاند. این آمار بیانگر کیفیت بالای کلاسهای آنلاین، آزمونهای استاندارد و جامعه آماری گسترده ماز است که نقشی کلیدی در موفقیت داوطلبان دارد.
رتبههای برتر کنکور انسانی ۱۴۰۴
در گروه انسانی، جواد عبدیان (رتبه ۲) به همراه ۶ نفر دیگر از ۱۰ رتبه اول، با استفاده از اشتراک الماس ماز توانستند به جمع نفرات برتر راه یابند.
نقش اشتراک الماس ماز در موفقیت کنکور
اشتراک الماس ماز با پوشش کامل کلاسهای صفر تا صد، آزمونهای تحلیلی دقیق، همایشهای جمعبندی و برنامهریزی هوشمند، یکی از مؤثرترین ابزارهای موفقیت داوطلبان کنکور ۱۴۰۴ بوده است.
جمعبندی
موفقیتهای پیدرپی ماز در کنکور سراسری نشان میدهد که ترکیب آموزش جامع، آزمونهای تحلیلی استاندارد و برنامهریزی علمی، بهترین مسیر برای رسیدن به رتبه برتر کنکور است. ماز بار دیگر ثابت کرد که همراهی مطمئن و تأثیرگذار برای دانشآموزان در مسیر موفقیت کنکور است.
