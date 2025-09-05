  1. استانها
  2. کردستان
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۱۷

پخت «برساق» در جشن امت احمد(ص) سنندج

سنندج- مسئول غرفه پخت برساق کردستان گفت: امسال نیز با ۹ خادم در جشن امت احمد سنندج حضور داریم و برای پنج هزار نفر نان سنتی «برساق» تهیه و توزیع کردیم.

محمد شیدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: غرفه پخت برساق برای سومین سال متوالی در جشن امت احمد حضور یافته و با هدف ترویج سنت‌های اصیل و خدمت‌رسانی به مردم فعالیت می‌کنند.

وی افزود: در این غرفه نان سنتی برساق برای پنج هزار نفر پخته و میان زائران توزیع شد و ۹ نفر از خادمان با عشق و ارادت در این خدمت‌رسانی مشارکت داشتند.

مسئول غرفه پخت برساق در کردستان با اشاره به حال و هوای جشن بیان کرد: حضور پرشور مردم و استقبال آن‌ها از نان سنتی، نشان‌دهنده پیوند عمیق فرهنگ بومی با معنویت جشن امت احمد است و انگیزه خادمان را برای ادامه خدمت‌رسانی دوچندان می‌کند.

امروز روز جشن امام مهربانی‌ها است، پیامبری که معنای خوبی و محبت است و مردم استان ولایت مدار آمده‌اند تا نشان دهند که دل در گرو عشق محمدی دارند.

