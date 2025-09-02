  1. استانها
  2. یزد
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۱

‌فضای مجازی ‌خانواده‌های ما را تهدید می‌کند

یزد- رئیس کمیسیون خانواده شورای اسلامی شهر یزد گفت: معضلات فرهنگی باعث به خطر افتادن خانواده‌ها و فرهنگ دارالعباده یزد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد ترکمانی در دویست و شصت و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد، افزود: دشمنان برای مقابله با انقلاب اسلامی ایران دسیسه‌های مختلفی را در طول دوران گذشته انجام داده‌اند و قطعاً از زمانی که انقلاب شده است، دوستان و دشمنانی داریم که دشمنان چهار جبهه را برای مقابله با ایران اسلامی ترسیم کردند.

وی ادامه داد: در زمینه‌های اقتصادی با تحریم‌ها، در حوزه سیاسی با توطئه‌ها و ترورهای حساب شده مسئولان، در نظامی با جنگ تحمیلی هشت ساله و در نهایت در زمینه فرهنگی، خانواده‌ها را هدف قرار داده‌اند که هر چند نتوانستند در سه مورد اول موفق شوند اما متأسفانه در زمینه فرهنگی، موفقیت‌هایی داشته‌اند.

این عضو شورای شهر ادامه داد: اولین آسیب، فضای مجازی است که خانواده‌های ما را تهدید کرده و دومین تهدید و آسیب که نسل ما را تهدید می‌کند نیز موادمخدر است.

ترکمانی اظهار کرد: متاسفانه نسل جوان از معنویات فاصله گرفته‌اند و آنچه که در برخی مناطق شهر یزد می‌بینیم، زیبنده دارالعباده نیست.

